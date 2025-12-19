我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中山站發生隨機砍人案件，從傍晚5時至10時許，現場拉出封鎖線。（圖／記者黃建霖攝）

台北車站、中山站今（19）日傍晚5點許，發生1名27歲張姓通緝犯投擲煙霧彈、隨機砍人社會案件，目前造成3死傷者、嫌犯疑似畏罪輕生，震驚社會。稍早資深藝人吳宗憲也對此事發聲，認為兇嫌可能壓力太大，「有時候情緒沒有辦法解決，一失控就會釀成大錯。」另外，炎亞綸見狀也沉痛呼籲建立心理衛生的重要性。隨機砍人案震驚全台，吳宗憲一看到消息後驚訝不已，見狀兇嫌一連串誇張舉止，相當難受，「現在人可能都壓力太大，有時候情緒沒有辦法解決，一失控就會釀成大錯。」吳宗憲也說，「我經常在拍照的時候，比出三根手指頭的手勢，那也就是愛與和平。我們生活的地方、我們生存的地球，都需要用愛來化解。」希望用愛與溫暖撫平傷痛。除了吳宗憲，不少藝人也接連為該起社會案件發聲，炎亞綸發文指出：「心理衛生的建立與普及愈來愈需要更被重視了。」並留下「Sad」傷心一詞為逝者默哀。告五人主唱犬青在社群Threads寫下：「大家出入都要注意自身安全，希望大家一切平安。」婁峻碩語氣哀傷地說：「願受害死者安息，願傷者早日康復，希望大家一切平安。」