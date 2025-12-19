我是廣告 請繼續往下閱讀

▲透過纖維藝術、鋼雕、竹構與編織等形式，形塑沙灘、港灣與村落三大展區。（圖／屏東縣府提供）

2025屏東落山風藝術季將於12月20日正式登場，今年以《看！海口 Hey, Haikou!》為主題，集結來自台灣、法國、美國、日本、墨西哥等16位國內外藝術家，在海口沙灘、港灣、村落及看海美術館展出多元地景藝術。19日晚間，縣長周春米率先開箱展區亮點，從海邊大型裝置、村落中幽默溫暖的巨貓作品，到結合在地飲食文化的「海口食堂」，處處充滿驚喜，邀請全國民眾冬季走訪南台灣，感受海口獨有的風土魅力。周春米表示，落山風藝術季已成為南台灣冬季重要的藝術旅遊品牌，今年以海口的節氣、農事、潮汐與風味為靈感，透過纖維藝術、鋼雕、竹構與編織等形式，形塑沙灘、港灣與村落三大展區，讓觀者在行走間感受風、海與生活交織的藝術體驗。她也分享，今年特別邀請日本料理職人對中剛大、森本由美進駐，與車城社區長輩攜手打造限定「海口食堂」，選用在地雞肉、月桃葉、蘿蔔、牛港鰺及社區自製豆腐乳、豆鼓等食材，呈現專屬屏東的風土滋味。縣府傳播暨國際事務處指出，港灣展區可見法國藝術家艾斯特．卡瑟爾《來自四面風的回響》，白天如凝視世界的眼睛，夜晚則轉化為引導旅人的光影裝置；看海美術館則邀請屏東藝術家劉棟，以大量布料堆疊出宛如繪畫般的大地與海洋風景。村落展區中，以「貓」為主角的趣味作品，生動描繪海口日常；沙灘區多件大型裝置，邀請民眾穿梭其間，感受風的形狀與聲音。縣府表示，藝術季展期至明年3月1日，期間並推出大型藝文演出及週末限定「一餐一樂章」海口食堂體驗，邀請民眾以藝術、表演與飲食，多重方式走進海口、看見落山風。