北捷和中山商圈發生隨機傷人事件，引起社會恐慌！議員凌濤發文痛批，「民進黨執政底下馬桶廠商承攬5.9億軍火、賣鞋業標2億槍炮底火，現在連路上都可以隨意出現軍用品了嗎？」言論一出立刻引發爭議。凌濤表示，過去除非走私或從軍隊偷竊，否則很難取得，現在是網路一查，網購就隨意可取得M18煙霧彈、信號彈，被凶嫌可以拿來丟在鬧區中山、隨機殺人？嫌犯張文被控是被桃園地檢署通緝的逃犯，凌濤批評，綠營執政法務部及檢調機關只會政治追殺，卻放任光電蟑螂、詐騙集團、持軍用品的殺人犯到處逃竄，這是什麼治安管控？這是什麼扭曲的台灣社會？目前不清楚嫌犯使用的煙霧彈，是正規軍事用，還是仿造，但足以致人於死的武器氾濫，還把實際城市鬧區當生存遊戲現場，賴清德、卓榮泰還要繼續惡搞台灣，擾動台灣社會的不安定感，正事不做？發文一出，不少反對者湧入留言，批評凌濤把社會案件跟政治掛鉤，「制度需要檢討、社會需要喘息空間，逮到機會就政治鬥爭的言論沒有必要現在出來！」、「這個時候在政治操作，你真的很不會讀空氣耶！」、「你這種心態真的很可悲，消費死者。」