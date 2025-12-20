我是廣告 請繼續往下閱讀

1812年的12月20日是德國文化史上極具影響力的《格林童話》出版的一天，中間經過多次修訂、增補，最終在1857年完成收錄210篇故事。事實上，格林童話最初並非為兒童而寫，而是民俗學蒐集作品，原版故事超黑暗，內容包含暴力、死亡、懲罰、恐懼等情節，與現代兒童讀物的尺度有所差異，經過多次改版，像是兒童版、精選版才比較是「童話故事」。《格林童話》正式書名為《兒童與家庭童話集》，作者為德國學者兄弟雅各．格林（Jacob Grimm）與威廉．格林（Wilhelm Grimm）。首版於1812年12月20日出版，第二卷則在1815年問世，之後歷經多次修訂與增補，最終版本於1857年完成。最終共收錄210則故事，內容多來自德國及周邊地區的民間口述傳說，是歐洲民俗學與比較文學的重要文獻。《格林童話》最初1812年第一版收錄86則故事，隨後逐步擴充。經多次改版後，1857年最終版定稿為210則。經典作品包括《白雪公主》、《灰姑娘》、《小紅帽》、《睡美人》、《糖果屋》、《青蛙王子》等，這些故事已成為全球童話敘事的原型。《格林童話》首度以學術方式系統性保存歐洲民間故事，奠定民俗學與童話研究的基礎。作品不僅呈現善惡對立、成長試煉與道德選擇，也保留原始版本中對恐懼、暴力與人性陰暗面的描寫，讓童話不再只是娛樂，而是反映社會現實與集體心理的文化文本。1812年初版與早期版本的格林童話，保留了大量民間故事的原貌，例如繼母遭受殘酷懲罰、角色死亡結局明確、對人性黑暗面的直白描寫，這些內容對學齡前或低年級孩童而言，可能造成恐懼或困惑。隨著時代演變，多數出版社已推出兒童版、精選版或圖畫書版的格林童話，刪除或淡化暴力橋段，強化勇氣、誠實、善良等價值。青少年之後，則可閱讀較接近原始文本的譯本，理解當時的文化與歷史背景。