我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運北車與中山站19日傍晚發生重大攻擊事件，一名27歲張姓男子先在台北車站M7出口丟擲煙霧彈，隨後持刀隨機攻擊路人，造成多人死傷。事後，張男一路逃往中山站及誠品南西百貨，再度砍傷民眾，最終自百貨公司5樓墜落，送醫搶救後不治。對此，高雄市長陳其邁表示，已責成警察局全面提升公共場所與交通場站的安全戒備，包括捷運、輕軌及重要交通樞紐，增派警力巡邏，強化聯防機制與網路巡查，確保任何可疑情資能即時通報與處置，以防止模仿效應並維護市民安全。警方指出，張男行兇動機仍待進一步釐清，相關網路恐嚇訊息也已納入追查。警方呼籲民眾提高警覺，若發現可疑人事物，請立即通報警方處理。