台北捷運台北車站及中山站今（19）晚發生無差別殺人事件，嫌犯張文先在北車投擲煙霧彈並持刀傷人，隨後逃至中山站附近，持長刀隨機砍殺路人並闖入誠品南西店，嫌犯張文在警方圍捕過程中墜樓身亡，包含嫌犯共已造成4人死亡。吳欣岱表示，民眾面對持刀歹徒無差別傷人時，自保重點：快跑拉開距離、躲藏找掩蔽物、必須正面對抗時「低頭縮下巴」，保護頭部及胸口。
捷運北車、中山站隨機砍人！嫌犯殺進誠品南西墜樓亡
台灣今（19）日下午5時24分發生隨機攻擊事件，嫌犯張文配戴防毒面罩，在台北捷運車站出口投擲6顆煙霧彈，並持刀刺死57歲余男。約6時許逃至中山站附近，在馬路上沿途丟煙霧彈並持長刀隨機砍殺路人，再一路闖入誠品南西店。
台北市刑大隊長說明，晚間6時40分接獲民眾報案，27歲嫌犯張文從誠品南西6樓墜樓，在7時42分宣告不治死亡。截至晚間10時30分，整起事件包含嫌犯已造成4人死亡。
遇歹徒持刀無差別傷人！馬上跑：空間就是生命
面對持刀無差別攻擊事件，台灣基進秘書長、同時也是心臟血管外科醫師的吳欣岱表示，近日澳洲邦代海岸才發生槍擊事件，台北也發生無差別傷人事件，希望民眾了解正確自保方式。
吳欣岱指出，第一個非常重要的關鍵，如果看到持刀歹徒，記住「空間就是生命」，一旦發生狀況，如果距離歹徒7公尺以上，存活率會大幅上升，所以看到嫌犯之後馬上跑。
跑不了快躲藏找遮蔽物、正面迎擊保護重要器官
如果是在捷運或者人潮洶湧的地方，沒有辦法跑到7公尺以上的距離，第二個重點則是立刻找掩蔽物，無論是車站中間的立柱，或者是身上可以拿來遮蓋的東西都可以。
吳欣岱說，如果真的逃不了，必須要跟歹徒正面迎擊的時候，記得要「低頭縮下巴」，用前臂保護住頭和胸口，務必保護住重要器官、保護內臟。
成功逃跑快找管理人員！大叫通知旁人別靠近
在第一時間已經成功逃跑、拉開距離的人，切記在往外跑之後，記得趕緊找尋站方、管理人員，且要馬上跟大家大叫裡面有問題，請其他人不要再靠近。
吳欣岱強調，如果真的不幸被刀插中、插在身上時，千萬不要將刀拔下來，在血管止血上是非常重要的一點，呼籲民眾提高警覺，希望所有人都不要遇到類似事件。
12月19日台北車站、中山站、誠品南西隨機殺人事件死亡人數
1、余○○（男性、57歲），臺大醫院於20時7分宣告死亡。
2、張文（犯嫌、男性、27歲），國泰醫院於19時42分宣告死亡。
3、蕭○○（男性、37歲），馬偕醫院於20時10分宣告死亡。
4、王○○（男性、37歲），新光醫院於22時13分宣告死亡。
資料來源：心臟外科醫師吳欣岱
