我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市19日發生攻擊事件，一名27歲張姓男子先在台北車站扔煙霧彈，接著轉往中山持刀攻擊，導致多人傷亡。警方追查後發現，27歲張姓嫌犯案發前曾在中正區公園路20巷承租分租套房，案發後隨即前往該處搜索，查獲大量汽油彈與刀械等危險物品，正進一步釐清是否涉及預謀犯案。警方表示，張嫌因妨害兵役案件遭桃園地檢署通緝，今年1月北上後租下該分租套房。調查指出，張嫌於17日突然退租，轉往大同區旅館投宿，並於19日下午在中山區兩處地點縱火，傍晚再返回原租屋處縱火。消防人員撲滅火勢後，警方進入屋內搜索，發現多項可疑物品。，並帶回兩台平板電腦。初步研判，該處可能為嫌犯準備攻擊物品的場所，不排除事前已有規劃。警方指出，將持續追查相關物品來源，並透過查扣的數位設備釐清嫌犯行動軌跡、犯案動機，以及是否涉及其他共犯或煽動情事。