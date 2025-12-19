我是廣告 請繼續往下閱讀

衛生局表示，已即刻整合專業資源，推出2大安心方式提供民眾參考：

台北車站今（19）日傳出隨機持刀攻擊案，一名戴著防毒面具的男子在車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人。據了解，目前增至4死7傷。而北市衛生局晚間啟動「心理諮詢安心方案」，整合線上與實體心理健康資源，提供即時、可近且安心的心理支持服務。針對台北捷運系統突發隨機傷人、煙霧彈事件，北市衛生局晚間發布新聞稿表示，部分市民目擊或親身經歷過程，可能產生驚嚇、焦慮、不安或睡眠困擾等心理反應。衛生局即刻啟動「心理諮詢安心方案」，整合線上與實體心理健康資源，提供市民即時、可近且安心的心理支持服務。衛生局長黃建華說明，突發事件雖已由相關單位迅速處理，但心理影響可能在事後逐步浮現，呼籲市民留意自身與親友情緒狀態，若感到持續不安、反覆回想事件、心悸或失眠，皆屬常見壓力反應，及早求助有助於心理復原。1.24小時心理支持電話：民眾可撥打社區心理衛生中心24小時服務專線(02-33937885)或衛福部安心專線「1925」尋求免費心理諮商與情緒支持。2.線上心理諮詢資源：為擴大服務覆蓋面並降低心理支持的障礙，衛生局整合並強化多項線上心理諮詢資源，提供民眾隨時可使用、保密安全的心理支持平台，讓需要幫助的市民無論身處何地均可獲得陪伴與專業協助。