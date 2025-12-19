我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市傍晚發生的隨機攻擊事件，造成民眾傷亡，也引起社會恐慌！相關案情警方持續偵辦中，犯案原因也還在釐清，台中市長盧秀燕表示沉痛哀悼，向罹難者及家屬致上最深慰問，並期盼傷者早日康復。盧秀燕強調，面對突發暴力事件，市民安全永遠是第一優先，已指示警察同仁針對車站、商圈、市場及校園周邊等人潮聚集處提高警戒、加強巡守，並要求市警局與警政署保持密切聯繫，掌握情資，共同守護市民安全。回顧去年台中捷運也曾發生隨機砍人事件，當時20歲的洪淨對社會不滿，企圖以極端行為引起關注，並刻意選在鄭捷案屆滿10週年的同一天行兇，造成2名乘客受傷。隨機攻擊事件頻傳，如何強化公共場所安全防護，已成為各縣市政府共同面對的課題。