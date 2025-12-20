我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳淡如去台北車站接女兒下課。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

台北捷運19日晚間發生隨機殺人案，把民眾搞得人心惶惶，女星吳淡如也在臉書寫下，晚上到台北車站接女兒，因為女兒放學搭高鐵回台北，看到新聞讓她捏了把冷汗。吳淡如也說，孩子們放學平安回家，是每個媽媽最基本的期望，也希望所有傷者都平安，內心感慨萬分。吳淡如在臉書分享了北捷隨機殺人案的照片，並寫下，「剛剛去北車接小熊。她從學校放學搭高鐵回台北。真是捏了一把冷汗。還好已經平安接到。」她也表示照片是朋友傳給她的，見到兇手就在熟悉的街道上作惡，如此囂張，旁邊的人都不知道發生什麼事，一開始都沒逃跑，結果發生憾事，「聽說有4個人在搶救中，希望他們都平安，阿門。」後來吳淡如也PO出女兒在家吃飯的照片，感慨地說，「孩子平安放學回家，是每個媽媽最基本的期望。」女兒一邊吃飯，一邊跟她討論所有的公共危險的案件。吳淡如坦言，的確不能讓孩子認為世界是一個溫室，長大後他們就會發現，出門在外有很多狀況是父母無法即時替他們抵擋的，「活在世上，必須學習正視危險。人生肯定不是水晶階梯，總會有一些碎片割傷雙腳，不過請問這樣配得下飯嗎？」