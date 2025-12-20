我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北捷隨機傷人案發生在人潮眾多的週五夜晚，事件發生嚇壞眾人，多處被警方圍起封鎖線。(圖/記者葉政勳攝)

不只反社會人格「孤狼」心理成隱憂

犯案前有「劇本」？醫曝3大紅色警訊

▲李旻珊醫師指出，在戶外要有環境覺察，若在公共場所發現有人眼神游移、神情過度緊繃，或穿著厚重外套遮掩物品，應特別警覺。（圖／記者鍾泓良攝影）

民眾自保法：公眾場合別只顧著滑手機

台北捷運台北車站及中山站昨（19）日晚間發生隨機攻擊事件，27歲張嫌先在台北車站捷運M7、M8出口投擲5-6顆煙霧彈，接著逃往中山站，沿途投執煙霧彈並持長刀隨機攻擊路人，並衝入誠品南西百貨砍傷民眾，最後在大批警力包圍之下，張嫌於百貨5、6樓墜樓，送國泰醫院後宣告死亡。針對該此事件，李旻珊醫師指出，這類隨機攻擊者最常被討論的心理特質為，這類人對他人的權利缺乏尊重、缺乏同理心，特徵是冷酷且無視社會規範，犯案動機有時是為了報復社會，或僅僅是為了追求刺激感。醫師也點名這類人長期覺得世界不公，自認是受害者。當這種被害妄想累積到臨界點時，他們可能採取先發制人的攻擊，認為自己是在反擊不公。值得注意的是，許多案例顯示嫌犯具有，長期處於社交孤立，浸泡在網路仇恨言論或暴力幻想中，導致現實感模糊。雖然隨機攻擊難以預測，但醫師強調，回溯許多案例，當事人在行為爆發前往往會出現以下徵兆：1.頻繁在社群或對話中表達對特定群體的強烈仇恨，或是提到「清理」、「報復」等字眼；同時可能開始收集刀械、槍枝，展現對大規模犯罪者的崇拜。2.突然斷絕所有社交，或是遭遇如失業、家變等重大打擊後，表現出極度的絕望或異常的平靜。3.嫌犯可能會先到特定地點勘查，或在網路搜尋犯罪路徑與手法；性格上也可能突變得神經質或出現幻覺。醫師分析，隨機事件往往是，累積了挫折搭配扭曲的人格，再加上如藥物、酒精或重大刺激成為催化劑所共同觸發的結果。民眾該如何自保？醫師建議提高「環境覺察」，不要專注在滑手機，若在公共場所發現有人眼神游移、神情過度緊繃，或在炎熱氣候卻穿著厚重外套遮掩物品，應特別警惕。同時，醫師也呼籲減少社會排斥，若能早期發現身邊人的求救訊號，能有效降低悲劇發生。同時醫師提醒，必須警惕對精神疾病患者「標籤化」，因並非所有患者都有暴力傾向，事實上，精神疾病患者成為受害者的機率，遠高於成為加害者。資料來源：