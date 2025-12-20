北車、中山站昨（19）日晚間傳出隨機傷人事件，至少造成4死5傷慘劇。針對此案，捷思身心醫學診所院長李旻珊提醒，重大創傷事件後，目擊民眾或大量接觸新聞的民眾需留意心理健康，前24-72小時急性期，需要建立安全感，停止觀看相關資訊，避免二度創傷，過了一個月若出現4症狀恐是PTSD，建議就醫。
據警方調查，這起駭人聽聞的連續傷人案發生於19日晚間，行政院長卓榮泰指出，兩地案件應為同一人所為。台北市刑大隊長表示，嫌犯為27歲的張姓男子（87年次），中壢人，是逃兵通緝犯，過去曾從事保全業。張嫌犯案後於誠品南西6樓墜樓，送醫後宣告不治。全案目前得知9人死傷，其中4人不幸身亡。
黃金72小時防創傷 醫籲：立刻資訊斷捨離
面對如此重大的社會事件，許多民眾可能出現焦慮、恐慌反應。身心科醫師李旻珊指出，事件發生後的24至72小時是「急性期」，大腦正試圖處理碎片化的恐怖記憶，此時最重要的任務是「建立安全感」。
醫師強烈建議民眾進行資訊斷捨離，停止反覆觀看新聞轉播或社群媒體上的血腥畫面，因為會造成「二次創傷」，讓大腦誤以為危險仍在持續發生。同時，應盡量與親友待在一起，確保自己處於物理上安全、溫暖的環境。若感到焦慮，可練習「腹式呼吸」，吸氣4秒、憋氣4秒、吐氣8秒，強迫神經系統從緊繃的模式切換回放鬆模式。
過了一個月還會怕？ 出現4症狀恐是PTSD
醫師進一步提醒，若事件過去一個月，民眾仍受到以下症狀困擾，可能已進入「創傷後壓力反應（PTSD）」狀態：
1.侵入性回憶：腦海不斷閃過現場畫面，甚至做惡夢。
2.過度警覺：在公共場所極度不安，總覺得有人要攻擊自己。
3.逃避行為：不敢搭捷運、不敢去事發地點，甚至不敢出門。
4.情感麻木：對原本喜歡的事物失去興趣，感覺與世界隔絕。
倖存者內疚最難解
除了上述症狀，醫師也特別點出「倖存者內疚」的心理危機，許多人會產生「為什麼是我活下來」或「如果我當時做點什麼就好了」的強烈罪惡感。醫師呼籲，若發現自己或親友出現自傷或傷人念頭、為了止痛入睡而依賴酒精藥物，或是症狀嚴重到無法正常工作、社交，請務必尋求身心科醫師或諮商心理師的專業協助，切勿獨自承受。
資料來源：捷思身心醫學診所院長李旻珊
