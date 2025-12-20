我是廣告 請繼續往下閱讀

▲27歲嫌犯張文，先後在北車、中山站投擲煙霧彈及隨機砍人，隨後在誠品南西店5、6樓墜樓身亡，商場全館疏散且今(20)日將停業一天。（圖／記者張志浩攝）

黃金72小時防創傷 醫籲：立刻資訊斷捨離

過了一個月還會怕？ 出現4症狀恐是PTSD

倖存者內疚最難解

▲醫師提醒，若事件過去一個月還是感到恐懼，可能已進入「創傷後壓力反應（PTSD）」狀態。(圖/記者葉政勳攝)

北車、中山站昨（19）日晚間傳出隨機傷人事件，至少造成4死5傷慘劇。針對此案，提醒，重大創傷事件後，目擊民眾或大量接觸新聞的民眾需留意心理健康，前24-72小時急性期，需要建立安全感，停止觀看相關資訊，避免二度創傷，過了一個月若出現4症狀恐是PTSD，建議就醫。據警方調查，這起駭人聽聞的連續傷人案發生於19日晚間，行政院長卓榮泰指出，兩地案件應為同一人所為。台北市刑大隊長表示，嫌犯為27歲的張姓男子（87年次），中壢人，是逃兵通緝犯，過去曾從事保全業。張嫌犯案後於誠品南西6樓墜樓，送醫後宣告不治。全案目前得知9人死傷，其中4人不幸身亡。面對如此重大的社會事件，許多民眾可能出現焦慮、恐慌反應。身心科醫師李旻珊指出，事件發生後的24至72小時是「急性期」，大腦正試圖處理碎片化的恐怖記憶，此時最重要的任務是「建立安全感」。醫師強烈建議民眾進行資訊斷捨離若感到焦慮，可練習「腹式呼吸」，吸氣4秒、憋氣4秒、吐氣8秒，強迫神經系統從緊繃的模式切換回放鬆模式。醫師進一步提醒，若事件過去一個月，民眾仍受到以下症狀困擾，可能已進入「創傷後壓力反應（PTSD）」狀態：1.腦海不斷閃過現場畫面，甚至做惡夢。2.在公共場所極度不安，總覺得有人要攻擊自己。3.不敢搭捷運、不敢去事發地點，甚至不敢出門。4.對原本喜歡的事物失去興趣，感覺與世界隔絕。除了上述症狀，醫師也特別點出「倖存者內疚」的心理危機，許多人會產生「為什麼是我活下來」或「如果我當時做點什麼就好了」的強烈罪惡感。醫師呼籲，若發現自己或親友出現自傷或傷人念頭、為了止痛入睡而依賴酒精藥物，或是症狀嚴重到無法正常工作、社交，請務必尋求身心科醫師或諮商心理師的專業協助，切勿獨自承受。資料來源：