台北市昨（19日）發生台北車站、捷運中山站商圈連環攻擊事件，造成4人死亡、9人受傷，27歲張姓嫌犯最終墜樓身亡。事件引發外媒關注，英國《BBC》在報導時表示，這類攻擊在台灣相當罕見，台灣的暴力犯罪率頗低，台北上一次發生類似事件還是在2014年。
《BBC》指出，27歲的嫌犯張文，週五傍晚5點多，正值晚間交通運輸高峰時段，在台北市的主要捷運站引爆煙霧彈，然後逃往繁華商業區的另一個車站，沿途刺傷他人，而後墜落身亡，犯案動機依然不明。
社群媒體上流傳的影片顯示，一名頭戴棒球帽、身穿黑色衣服的人，在繁忙的道路上投擲煙霧彈，人們驚慌失措逃離現場，還有他拿著利器，走過幾部車輛的畫面。 為了應對這起攻擊，台灣政府已下令加強捷運站、火車站以及機場等地的安全措施，總統賴清德也承諾將迅速展開調查。
《BBC》引述台灣媒體報導稱，張姓男子有前科、案發時正被通緝中。最後，報導提到，台北上次發生此類重大事件是在2014年，1名男子（鄭捷）在台北捷運上殺害4人，震驚台灣社會，該案兇手2年後（2016年）被執行死刑。
外媒《路透社》也持相同論調，在報導時宣稱，這類暴力犯罪在台灣十分罕見。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
