今把握好天氣「明冬至變天」！吳德榮：低溫下探13度

各地白天舒適，早晚略偏涼，各地區氣溫為北部17至26度、中部18至26度、南部18至25度、東部17至25度。

明（21）日冬至，東北季風等級的冷空氣南下，台北觀測站最低溫約可降至16度，全台平地最低溫則可下探至13度

▲今天把握最後白天好天氣，明天週日冬至東北季風南下，低溫下探13度。（圖／記者葉政勳攝）

下週更強東北季風南下！聖誕節北台灣剩15度更溼冷

下週三至週五（24至26日），另一波冷空氣又要南下，目前模擬強度比前一波稍微強1度

聖誕節低溫北台灣下探15度，高溫不超過20度，大家要留意外出保暖穿著。