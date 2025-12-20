今（20）日把握最後好天氣！氣象專家吳德榮表示，今天白天舒適，早晚略偏涼，不過夜晚開始東北季風增強南下，明（21）日冬至低溫下探13度，北台灣會變濕冷，直到下週三至下週五，也就是跨聖誕節期間，又有另一波冷空氣南下，模擬強度更強，北台灣更為濕冷，民眾要特別留意天氣變化。
今把握好天氣「明冬至變天」！吳德榮：低溫下探13度
吳德榮在專欄「洩天機教室」發文表示，今天清晨觀測資料顯示，中高雲正逐漸通過，北部平地天氣逐漸好轉，各山區、東半部及中南部平地仍有局部雨，機率下午起開始逐漸降低，各地白天舒適，早晚略偏涼，各地區氣溫為北部17至26度、中部18至26度、南部18至25度、東部17至25度。
吳德榮說，明（21）日冬至，東北季風等級的冷空氣南下，台北觀測站最低溫約可降至16度，全台平地最低溫則可下探至13度，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉濕涼；下週一季風漸轉乾，北台雨後轉多雲、仍偏涼；東半部則有局部短暫雨的機率；中南部受輕微影響，晴朗穩定，下週二（23日）季風減弱，各地晴朗，氣溫回升。
下週更強東北季風南下！聖誕節北台灣剩15度更溼冷
不過好天氣持續不久，吳德榮提到，下週三至週五（24至26日），另一波冷空氣又要南下，目前模擬強度比前一波稍微強1度，仍屬於「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨，北台灣溼涼微冷，中南部雲量略增、氣溫略降。
中央氣象署也表示，下週三（24日）東北季風再增強，北台灣天氣轉涼，下週四（25日）東北季風影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣再增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲，聖誕節低溫北台灣下探15度，高溫不超過20度，大家要留意外出保暖穿著。
資料來源：洩天機教室、中央氣象署
