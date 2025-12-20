我是廣告 請繼續往下閱讀

張文從下午就開始犯案！連續縱火案燒民宅、汽機車

▲27歲嫌犯張文19日在北捷北車站、中山站隨機攻擊，犯案前還返回租屋處縱火。（圖／翻攝畫面）

台北捷運北車投擲煙霧彈！1名乘客受害、躲旅館續犯案

▲ 台北捷運板南線台北車站今（19）日下午5時24分，正值下班通勤尖峰時段，一名嫌疑人疑於板南線層及地下街一帶，接連使用疑似煙霧彈、汽油彈及刀械，現場一度陷入混亂。

中山站出口隨機攻擊路人！2人遭砍身亡、嫌犯墜樓送醫不治

▲張文最後來到台北捷運中山站丟煙霧彈、隨機攻擊路人，造成2人身亡。（圖／記者鍾泓良攝影）

🟡張文隨機攻擊案「奪命時間軸」

▲北捷隨機傷人事件關鍵時序。（圖／NOWNEWS社群中心製）

台北市19日傍晚發生一起北捷隨機攻擊案，嫌犯27歲張文在台北捷運、中山站連續犯案，最終造成4人死亡（包含嫌犯）、11人受傷，消息震撼社會，然而整起事件並不是從台北捷運車站開始，而是從下午將近4時，張文就開始縱火犯案，整整持續3個多小時。《NOWNEWS》也整理了這起隨機攻擊案完整時間軸。台北市中山區林森北路119巷一棟民宅，在昨（19）日下午3時52分左右突然發生火災，警方調查後發現是張文所為，僅過4分鐘，張文又持續在長安東路一段點燃汽車和機車，導致數輛車和雜物燒毀，警消接獲通報也立刻到場處理。不到一小時，張文約下午4時57分又轉往台北市中正區公園路20巷一處3樓租屋處，在陽台燃燒雜物，警方與消防人員疲於奔命，但依舊無法阻止張文下一步行動。然而在下午5時25分，張文將攻擊目標移轉到捷運台北車站M7地下通道，丟出多枚煙霧彈、汽油彈，正值下班時間人潮眾多，車站內瀰漫大量煙霧，民眾誤以為是發生火災，現場瀰漫刺鼻煙霧。一位57歲余姓乘客為了制止張文惡行，遭到長刀砍傷，左背遭刺穿，傷口貫穿左肺、肺葉及下肺靜脈，並延伸至左心房，到院搶救無效身亡。隨後張文在下午5時39分左右躲進中山區南京西路一間旅館，行蹤詭譎讓警方失去掌握方向，讓周邊商圈瀰漫不安的氣氛。在晚間6時39分，張文現身捷運中山站出口南京西路，先是在大馬路丟煙霧彈，後來往誠品南西店走時，持長刀隨機攻擊多名路人，接著跑進誠品南西店持續追砍其他民眾，造成37歲男騎士、37歲路人身亡，並且整起案件還有11人輕重傷。最後，張文選擇從建築五樓墜落送醫不治，事件完整時間軸長達3小時結束，消息震撼社會，相關後續由台北市警方以及市府全力處理善後。下午3時52分：台北中山區林森北路119巷縱火燒住宅下午3時56分：台北中山區長安東路縱火燒汽機車下午4時47分：台北市中正區公園路20巷3樓租屋處縱火下午5時25分：台北捷運北車M7地下通道丟煙霧彈、汽油彈，1人遭刺身亡下午5時39分：躲進台北中山區南京西路旅館下午6時39分：台北捷運中山站外丟煙霧彈、隨機攻擊路人造成2人身亡下午6時50分：張文墜樓身亡送醫不治