▲北捷隨機殺人案已造成4人死亡，吳鳳在FB沉痛發聲。（圖／吳鳳 Rifat FB）

台北捷運在昨（19）日晚間發生隨機殺人案，至今包含27歲張姓嫌犯，已造成4人傷重不治身亡，突然的攻擊事件，讓民眾都人心惶惶。而昨日，來自土耳其的主持人吳鳳，也在FB發文提到該事件，心痛嘆被認為安全的台灣，竟然也會發生這麼血腥的攻擊，「為什麼有人會選擇用這樣的方式傷害無辜的陌生人」。台北捷運在昨晚發生隨機殺人案後，不少民眾都感到震驚又心痛，其中，已來台19年的土耳其主持人吳鳳也沉重發聲，「一向被認為相對安全的台灣，竟然也出現如此血腥的攻擊，實在令人心痛」。吳鳳表示自己身為土耳其國際媒體特派員，對於該事件必須特別的關注，加上事發地點又是自己與太太常去的地方，甚至還辦過快閃活動，「我真的無法理解，為什麼有人會選擇用這樣的方式傷害無辜的陌生人」。吳鳳表示能理解當下不知如何反應的民眾，「面對這麼突然的事件，任何人都很難即時阻止悲劇發生」。吳鳳也嘆自己來台19年，很少遇到這種隨機持刀攻擊的事件，「這次看起來更像是經過事前準備，讓人擔心」。最後，吳鳳喊話相關單位檢討並加強預防，避免類似悲劇再發生，「願傷者早日康復，逝者安息；也衷心希望台灣能繼續成為世界上最安全的地方之一，天佑這片我們所熱愛的土地」。台灣在昨日下午5時24分發生隨機攻擊事件，嫌犯張文配戴防毒面罩，在台北捷運車站出口投擲6顆煙霧彈，並持刀刺死57歲余男。約6時許逃至中山站附近，在馬路上沿途丟煙霧彈並持長刀隨機砍殺路人，再一路闖入誠品南西店。台北市刑大隊長說明，晚間6時40分接獲民眾報案，27歲嫌犯張文從誠品南西6樓墜樓，在7時42分宣告不治死亡。截至晚間10時30分，整起事件包含嫌犯已造成4人死亡。