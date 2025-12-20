我是廣告 請繼續往下閱讀

▲法醫高大成直言，二次篩檢通常會用毛髮。（圖／讀者提供）

法醫高大成直言離譜 質疑採檢方式關鍵

多數毒品在人體內的代謝時間約為3至5天，若間隔一段時間再進行尿液檢驗，確實可能因藥物已排出體外

為何不用毛髮檢驗 專家點出司法慣例

馬來西亞歌手 黃明志 今年10月在台捲入涉毒風波，當時現場查扣多項疑似毒品，並經初步尿液快篩呈現陽性反應，案件一度重創形象與演藝工作。不過案情近日出現戲劇性轉折，黃明志的委任律師對外表示，後續尿檢結果顯示為陰性，並已向法院提出撤銷相關毒品指控的聲請，消息曝光後立即引發外界譁然。對此，台灣法醫高大成指出尿檢翻盤的關鍵原因，直言：「方法選錯差很大！」根據《ETtoday》報導ㄝ對於「尿檢陽轉陰」的結果，台灣法醫權威高大成受訪時坦言感到相當不可思議，他指出案發當下的現場尿檢，通常具有一定即時性與參考價值，相較之下後續再次以尿液作為採檢方式，反而讓他產生疑問。高大成直言，若案件進入司法程序，二次鑑驗方式的選擇，往往會對結果產生關鍵影響。高大成進一步說明，，而出現檢測不到反應的情，也因此單純以尿檢作為後續鑑定手段，本就存在侷限性，他強調這並不代表先前結果一定錯誤，而是檢驗時間點與方法不同，導致數據出現落差。談到更嚴謹的作法，高大成指出在台灣司法實務中，二次甚至後續鑑驗，多半會採取「毛髮檢驗」，因為毒品殘留於毛髮的時間最長可追溯半年以上，更具長期證據力，即使當事人是光頭，也仍可透過手毛、腳毛或其他體毛進行檢測。他坦言，若案件僅以再次尿檢作為關鍵依據，難免讓外界產生質疑。面對檢驗結果翻轉，黃明志也透過社群平台抒發心情，形容近期是自己「人生的最低谷」，不僅工作全面停擺，外出也承受極大輿論壓力。他表示，日前收到法院傳來的正面消息，接下來仍將依法出庭，期盼最終判決能與目前得知的結果一致。高大成則提醒，目前仍不清楚律師所指的「陰性」究竟是案發當下的補充鑑定，或是事隔多日後的尿檢結果，一切仍須以法院最終裁定為準。