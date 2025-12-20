我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站昨（19）晚傳出隨機持刀攻擊案，一名戴著防毒面具的男子在車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人。傷患緊急分送至各醫院，包括一位送至台大醫院急救的民眾晚間不幸不治；而嫌犯墜樓後，也宣告死亡。其餘傷患分別送往馬偕、新光醫院等救治，也各有1名傷患死亡。台北車站、捷運中山站出現一名戴著防毒面具的27歲男子沿路丟擲煙霧彈，接續持長刀逃跑至捷運中山站附近，再度丟擲煙霧彈並隨機砍傷民眾。目前傷患情況，根據衛福部最新統計，截至12月20日上午6時25分，北捷煙霧彈事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病，目前有6人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人、急診留觀1人。其中，台大醫院收治2人，其中一名50多歲傷患於19日晚間7時許宣告不治。另一位30多歲患者因為頸部外傷送醫，因頸動脈及氣管出現撕裂傷，已在手術治療。另外，20多歲的嫌犯則因墜樓OHCA，送至國泰醫院急救仍不治。馬偕醫院則收治2位傷患，其中1位到院OHCA搶救不治。另外還有一位輕微嗆傷，留院觀察。新光醫院也收治2位傷患，一位因心臟傷OHCA到院急救，狀況不樂觀，於晚間搶救無效過世。另外一位女性則是因為在北車遇到煙霧彈吸入，待了半個小時，也因為住在光醫院附近，主訴頭暈、想吐及胸口悶，目前仍在醫院觀察。