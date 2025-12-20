我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北捷運台北車站及中山站、誠品南西19日晚間發生無差別隨機殺人事件，包含嫌犯已造成4死。（圖／記者葉政勳攝）

台北市昨（19）日發生隨機殺人事件，27歲張文在台北車站M7出口、中山捷運站持長劍亂砍，但第一時間許多民眾是沒有反應的，直到真的有人流血倒地，大家才意識到事情的嚴重性。知名作家冏星人也在Threads上分享遇到意外時的逃難重點，「第一反應決定你能不能活著回家！」冏星人在Threads上分享發生危險時的自救圖卡，標題就寫著，「第一反應決定你能不能活著回家！」冏星人感到驚訝的是，在歹徒丟完煙霧彈後，持刀慢慢走向人群，居然沒有任何人警惕，「真是太滑稽了... 大家過得再安逸，也要具備常識，才不會讓憾事發生。」冏星人在圖卡上提到，遇到這類攻擊事件，本能反應往往是錯的，切勿和眾人推擠，要記住來的方向，出口通常是在背後，且不要拿手機拍攝，不要大喊、推人、跑進死巷子，如果逃不了也要正確地躲，如果已經捲入人群，要記得護住胸口，保留呼吸空間，到了安全的地方再報警等等。也有網友問，「看到有人可以說躲廁所（可鎖、封閉），但也有人說不要躲廁所，何者正確且原因為何呢？」冏星人則解釋，「廁所很容易被突破，而且無死角可躲，如果對方是持槍械，就危險了。」