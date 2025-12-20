我是廣告 請繼續往下閱讀

▲27歲嫌犯張文於台北車站、中山站丟煙霧彈、隨機砍人。（圖／民眾提供）

▲楊繡惠發文痛批社會現象，引發不少議論。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

27歲張文昨（18）日於台北中山鬧區投擲煙霧彈並隨機砍人，造成4死（含張嫌）11傷引發全台關注。自身藝人楊繡惠也關注到此事，透過社群火大發聲：「死者無辜啊！雖然那個人跳樓身亡！我覺得應該鞭屍以洩萬恨。」語氣看得出憤怒程度。北捷煙霧彈砍人案震驚社會，全台人心惶惶，在週末人龍市區，張文一連串縱火、投擲煙霧彈、亮凶之舉相當誇張，楊繡惠見狀火大發怒，於社群臉書寫下，「我看這個社會，以後不管坐什麼交通工具，都要跟坐飛機一樣的規格，驗身看有無違禁工具。」楊繡惠憤怒說，「死者無辜啊！雖然那個人跳樓身亡，我覺得應該鞭屍以洩萬恨。」看得出情緒不小，其言論引來網友議論紛紛，許多人理性分析，「蓄意破壞安寧，不是一個人發瘋，這是制度失守」、「人民會喊出鞭刑，不是因為殘忍而是因為恐懼。」除了楊繡惠，吳宗憲、Lulu、婁峻碩、吳淡如、炎亞綸等藝人也接連為該起社會案件發聲，吳宗憲指出，認為兇嫌可能壓力太大，「有時候情緒沒有辦法解決，一失控就會釀成大錯。」炎亞綸發文表示：「心理衛生的建立與普及愈來愈需要更被重視了。」並留下「Sad」傷心一詞為逝者默哀。