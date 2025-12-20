玉山北峰今（20）日清晨下雪了，根據中央氣象署觀測顯示，清晨5時45分開始降雪並持續，截至當時累積積雪約2.5公分，稍早9時20分又開始降雪，山頂雪白一片相當夢幻。

🟡玉山下雪了！積雪累積2.5公分

氣象署表示，上午6時10分後降雪型態轉為雨夾雪，並且在雨夾雪、降雨之間轉換；稍早9時50分山上繼續飄雪，相關單位持續觀測天氣變化，提醒登山民眾留意山區氣候與路況變化，注意安全。

▲清晨5時45分開始降雪並持續，截至當時累積積雪約2.5公分，稍早9時20分又開始降雪，山頂雪白一片相當夢幻。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲上午6時10分後降雪型態轉為雨夾雪，並且在雨夾雪、降雨之間轉換。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
🟡今天天氣水氣偏多

今天（20日）南方雲系持續影響，水氣偏多，各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨，雖然雨勢不大，不過降雨機率仍高，外出建議攜帶雨具備用，而整體雨勢在下半天逐漸趨緩，隨著水氣減少，各地大多轉為多雲的天氣，不過晚起東北季風逐漸增強，北臺灣降雨機率再提高，請留意天氣的變化。

氣溫方面，各地高溫普遍為23至25度，低溫為17至19度，大致感受舒適偏涼。

資料來源：中央氣象署

