▲杜汶澤轉發北捷攻擊事件中見義勇為余姓男子相關的《NOWNEWS今日新聞》報導圖片，也宣布捐出麵館一日收益給其家屬。（圖／摘自杜汶澤臉書）

▲杜汶澤（如圖）本月才在大安區，開設小杜麵館，打造港式風味餐廳。（圖／小杜提供）

▲北捷與中山商圈發生攻擊事件，震驚社會各界，捷運中山站周邊昨晚已有北市特勤隊巡邏。(圖/記者葉政勳攝)

台北捷運台北車站和中山商圈昨（19）日晚間遭到煙霧彈攻擊，57歲余姓男子試圖阻止兇嫌張文，被刺成重傷，送醫後不治身亡，妻子哀嘆丈夫平日就富正義感。在台定居的港星杜汶澤不僅在臉書粉絲頁上轉發相關新聞報導圖片，也表示將昨天小杜麵館一日收益不扣成本全部捐給余姓男子家屬。他稍後也發文寫道：「既然我們僥倖地存活下來，更應該相親相愛。」昨天傍晚北捷板南線的台北車站M7出口外被投擲疑似煙霧彈，兇嫌張文被一名57歲余姓男子制止，竟將他刺傷，余姓男子送醫前已無呼吸、心跳（OHCA），之後傷重去世，家屬對台北市長蔣萬安表示他平常就是富有正義感的人，蔣萬安則表達心痛、不捨。杜汶澤在臉書上轉發新聞，寫道：「小杜麵館昨日收益不扣成本全數捐給余大哥家屬。」已有近萬網友按讚。杜汶澤從港來台定居，本月才開設了小杜麵館，表示想要用細緻、講究的方式將小時候常吃的雲吞麵、牛腩麵、廣東老火湯等經典味道找回來。他時不時會針對社會時事發表意見，對於台北捷運發生這麼嚴重的攻擊事件，自然讓他也很有感觸。除了行動力挺見義勇為者的家屬外，杜汶澤之後也另發一文，寫道：「既然我們僥倖地存活下來，更應該相親相愛，放下對自己和別人的執着，改變世界由改變自己的心開始……」北捷攻擊事件讓各方震撼，目前已造成4死（含兇嫌張文）、11傷。有不少人體會到意外不知何時會發生，對於自己仍能安全生活更加感恩。杜汶澤有感而發，網友們也深刻認同，希望社會不要陷入混亂，戾氣可以化為祥和，別再有這樣讓人遺憾的悲劇。