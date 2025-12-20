我是廣告 請繼續往下閱讀

▲12月21日即將迎來「冬至」，同時也是「天赦日」。（圖／記者周淑萍攝）

紅白湯圓吃法有別：9顆倍數最圓滿

▲運勢不順的人可以吃「豬腳麵線」，象徵「踢開霉運」，有助轉危為安。圖為大稻埕在地超過50年的許仔豬腳麵線。（示意圖／Google評價）

36顆紅豆壓枕頭：最強財庫守護法

▲冬至開運紅包不裝錢，而是裝36顆紅豆，當天放在枕頭下方，到明年冬至，財運就能旺整年。（示意圖／取自Shutterstock）

開窗「換氣」大法：掃除八大生肖霉運

▲2025年（乙巳年）氣場變動大，廖大乙建議在20日深夜至21日晚間，將家中靠「龍邊」（面向大門左側）的窗戶打開，讓屋內的晦氣排出，納入冬至的新鮮靈氣。（示意圖／記者徐銘穗攝）

北位休息與點燈：接引天赦日福報

2025年12月21日「冬至」罕見巧逢「天赦日」，形成80年難得一遇的強大轉運格局。命理專家林霖與廖大乙指出，冬至是陽氣漸長的關鍵點，加上天赦日赦免罪障的磁場，是歲末翻身、掃除霉運的絕佳時機。本文彙整專家建議的開運祕法，教你如何透過簡單飲食與居家佈置接引陽氣，讓好運一路旺到2026年！吃湯圓是冬至的標配，但數量與顏色大有講究。林霖表示，。顏色方面，白色湯圓能招來貴人、提升人緣運勢；粉紅色則能增進姻緣與喜慶。針對運勢不順的人，林霖也推薦，不僅能為家中長輩增壽，也能幫助流年不利的生肖轉危為安。若想在來年財源廣進，林霖提供了一項簡單的居家開運法：這項習俗象徵將冬至的「養元」能量直接鎖入財庫，這紅包需放置直到明年的冬至。此外，，徹底排除陳舊磁場，除穢迎旺。民俗專家廖大乙則特別強調「換氣」的重要性。由於2025年（乙巳年）氣場變動大，他建議在，讓屋內的晦氣排出，納入冬至的新鮮靈氣。針對犯太歲的生肖（蛇、豬、虎、猴）以及明年受影響的生肖（鼠、馬、兔、雞），廖大乙建議準備香蕉、李、梨、鳳梨、蘋果等五種水果，取其諧音「招你來旺果」，雙手合十向天祈求，能有效補運並穩定浮動的心氣。由於冬至是「閉藏養元」的時機，林霖建議，吸收北方旺氣以增強體力。而廖大乙也提醒，天赦日是向上天懺悔、請求赦罪的好日子，若能前往廟宇祭天酬神、點燈祈福，並配合布施、清償債務，改運效果將事半功倍，讓2026年從「新的起步日」開始一路順遂。