台北捷運19日下午在台北車站、中山站發生隨機攻擊事件，造成4死11傷的悲劇，消息震撼社會，然而有不少民眾第一時間想到去年台中捷運隨機傷人事件，當時一名長髮哥許瑞因為英勇阻止洪姓嫌犯，才沒讓傷害擴大，自己還因此受傷，擔心他PTSD（創傷後壓力症候群）發作，關心他的身心狀況。對此，許瑞也發文痛心回應表示：「我真的悲傷到不行，對太多東西難過。」
回顧北捷隨機攻擊案，嫌犯張文先是在中山區犯下連續縱火案之後，傍晚5時25分先到北車丟煙霧彈以及汽油彈，並且刺殺一名意圖阻止他行為的57歲余男，晚間6時39分又轉往人潮眾多的中山商圈繼續丟煙霧彈，接著他持刀隨機攻擊路人，還一路殺進誠品南西店繼續攻擊顧客，最後整起事件造成4死11傷的悲劇。
北捷隨機攻擊案「網友湧入關心」！中捷英雄長髮哥回應：悲傷到不行
不少人除了關心案情外，也擔心去年中捷隨機傷人事件，挺身而出阻止兇嫌的「英雄長髮哥」，擔心他的身心靈狀況，紛紛湧入個人社群表示「希望你一切安好，不要再看這些內容了」、「之前常常在健身房遇到你，真的很想給你一個擁抱，放下手機不要再看這些消息了」、「第一時間就想到你，沒想到這麼多網友都來關心你」、「沒想到這麼多人第一時間跟我想的一樣，希望長髮哥你一切都好」。
對於網友關心，長髮哥許瑞也回應表示「謝謝關心我心理狀態的人，我很努力的在健身房忍著沒哭出來，我真的悲傷到不行，對太多東西難過，無力陳述，早點練完回家吃飯」。許瑞也痛批兇嫌張文：「不是啊！為什麼越來越過分了？真的希望大家都平平安安欸。」
回顧中捷隨機傷人案，是在2024年5月21日中午左右，嫌犯20歲男子洪淨持水果刀在車上隨機攻擊車上民眾，長髮哥許瑞在當時見狀上前搶奪兇器和嫌犯搏鬥，聯合其他乘客一起壓制洪淨，才沒有造成車廂內部有更大傷亡，但長髮哥許瑞自己左臉有9公分撕裂傷，傷及肌肉，後來許瑞被封為「中捷英雄」受到台中市政府表揚。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
不少人除了關心案情外，也擔心去年中捷隨機傷人事件，挺身而出阻止兇嫌的「英雄長髮哥」，擔心他的身心靈狀況，紛紛湧入個人社群表示「希望你一切安好，不要再看這些內容了」、「之前常常在健身房遇到你，真的很想給你一個擁抱，放下手機不要再看這些消息了」、「第一時間就想到你，沒想到這麼多網友都來關心你」、「沒想到這麼多人第一時間跟我想的一樣，希望長髮哥你一切都好」。
回顧中捷隨機傷人案，是在2024年5月21日中午左右，嫌犯20歲男子洪淨持水果刀在車上隨機攻擊車上民眾，長髮哥許瑞在當時見狀上前搶奪兇器和嫌犯搏鬥，聯合其他乘客一起壓制洪淨，才沒有造成車廂內部有更大傷亡，但長髮哥許瑞自己左臉有9公分撕裂傷，傷及肌肉，後來許瑞被封為「中捷英雄」受到台中市政府表揚。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多「北捷煙霧彈攻擊」相關新聞。