未來一週有兩波東北季風增強影響，「天氣風險」公司資深顧問吳聖宇預報指出，明（21）日東北季風影響下，北部、東北部會逐漸轉涼，其他地方受影響不大；下一波東北季風在下週三（24日）聖誕夜報到，且影響持續較久的時間，會持續到下週日（28日），且強度較強，可觀察是否有機會挑戰大陸冷氣團等級，也就是當台北市低溫小於或等於14度時，可定義為「大陸冷氣團」。
🟡聖誕節好冷！下波東北季風挑戰大陸冷氣團等級
吳聖宇預報指出，下週三（24日）下一波東北季風報到，這波可能會持續較久的時間，可能要一直延續到27日至28日，而且強度較強，有沒有機會達到大陸冷氣團等級值得觀察，目前看起來在邊緣。「大陸冷氣團」定義為台北市低溫小於或等於14度。
他說，今年12月至今只有一波勉強達標（台北站14.3度）的大陸冷氣團，後面中期預報看起來到12月結束前似乎也沒有強烈冷氣團或寒流的機會，溫度真的不夠冷，有可能後面統計起來12月均溫將會高於氣候平均值，明年1月的情況要再看看，但似乎也是不夠冷的機會比較高一點。
🟡入夜東北季風增強 明東北地區有雨
吳聖宇也提到，西風南支槽東移的影響到今（20日）下半天到晚間會逐漸告一段落，再來就是西風北支槽會快速向東南推進，明天（21日）掠過長江口、東海北部到黃海一帶後繼續向東移動，短波槽後有大陸高壓往東南延伸來到台灣附近，底層東北季風自今天深夜起到明天清晨會逐漸增強。
南支槽帶來的降雨大概在下半天就會逐漸結束，轉變成東北季風的降雨會在午夜過後開始出現，降雨範圍以桃園、大台北、宜蘭一帶為主，明天（21日）白天再逐漸擴大到花蓮、台東等地。這兩天因為底層風向偏東，整體並沒有明顯冷空氣，明天東北季風南下，北部、東北部會逐漸轉涼，其他地方受影響不大。
資料來源：天氣職人-吳聖宇、天氣風險 WeatherRisk
