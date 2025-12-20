我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷昨日晚間爆發煙霧彈攻擊事件，整起事件4死、11傷。送至台大醫院救治的傷患共2人，其中一位昨晚不幸不治，一位尚在醫院治療。而總統賴清德、衛福部長石崇良今（20）日前往台大醫院探視，台大院長余忠仁也說明傷患情況。北捷隨機攻擊事件，賴清德、石崇良前往台大醫院探視傷患。台大醫院院長余忠仁說明，昨日晚間2位傷患送至台大醫院，第一位到院前已經死亡，主因包括左胸、左腋下、左背及左肩胛，兩肋穿刺後不幸死亡。余忠仁提到，另一位個案為昨晚7時許送達，左頸部撕裂傷主要是刀傷；經過手術室的一個清創與縫合，幸好沒有傷及重要的頸部的血管及神經。余忠仁說，經過初步縫合並未傷及內部器官，目前在加護病房狀況穩定，神智稍微疲憊，應該沒事。台北車站、捷運中山站出現一名戴著防毒面具的27歲男子沿路丟擲煙霧彈，接續持長刀逃跑至捷運中山站附近，再度丟擲煙霧彈並隨機砍傷民眾。目前傷患情況，根據衛福部最新統計，截至12月20日上午6時25分，北捷煙霧彈事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名，其中4人死亡，其餘11人傷病，目前有6人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人、急診留觀1人。