我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嘻小瓜公開道歉。（圖／嘻小瓜 - 謝紹宸 kuakua FB）

情緒性發文主張極刑 引發「法盲」質疑

應該「唯一死刑」，希望以最嚴厲方式回應暴力犯罪

強調同理受害者 反省言行分寸

台北車站與捷運中山站周邊昨（19）日發生嚴重隨機暴力攻擊事件，造成多人死傷，消息曝光後引發社會強烈震撼，各界紛紛表達哀悼與憤怒情緒，在輿論高度緊繃的氛圍下，不少公眾人物也透過社群平台抒發心情，其中藝人嘻小瓜在社群上怒轟「唯一死刑」，意外掀起另一波爭議，深夜遭到不少網友出征，讓他急忙刪文道歉止血。事件發生後，嘻小瓜第一時間在社群平台以強烈語氣表達不滿，直言面對隨機殺人行為，。然而相關言論很快遭到部分網友質疑，認為其忽略現行法律制度與司法程序，甚至被貼上「法盲」標籤。面對批評聲浪，嘻小瓜一度情緒失控，回覆帶有攻擊性的文字，進一步引爆輿論反彈。隨著討論持續升溫，嘻小瓜最終選擇刪除引發爭議的原始貼文，並於深夜重新發文說明立場，他在道歉內容中坦承，當下因個人經歷與直覺反應，使用了過於情緒化且不精確的表述，未充分考量法律專業層面，也沒有顧及藝人身分可能帶來的社會影響。他強調並非有意製造恐慌或對立，因此才決定撤下相關言論，避免繼續擴大紛爭。嘻小瓜在道歉文中也提到，自己長期關注社會新聞，看見許多原本努力生活的人卻無辜受害，內心感到極度難受，才會一時認為必須以極刑來嚇阻犯罪，他表示忽略了法律執行與制度討論的複雜性，是自己必須檢討的地方，未來將更加謹慎發言，同時他也向罹難者致上哀悼之意，並為傷者祈福，希望社會能回歸理性與關懷。對於嘻小瓜的道歉，網友反應呈現兩極，有支持者認為，在重大社會事件下出現憤怒情緒屬人之常情，不該過度放大檢視；也有人直言，公眾人物更應自律，避免以仇恨語言回應暴力，否則只會加劇社會不安。