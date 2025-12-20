我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷昨發生丟擲煙霧彈、隨機傷人案，造成多人死傷，不料有人在網路社群貼文恐嚇，還稱他是「張文兄弟」，揚言下個目標是「高雄車站」，引發社會恐慌。對此，高雄市長陳其邁今（20）日受訪時表示，目前掌握多個IP全力追查，務必把可能的危害治安的份子，強力逮捕到案。在北捷事件後，全台繃緊神經，陳其邁上午視察高雄車站警備狀況，並接受媒體訪問。對於是否追查到PO文者，陳其邁回應，已經掌握他的IP，也與警政署及相關國安單位密集聯繫，全力追查，「已經初步掌握IP」，對於有些是境外的帳戶，也都已掌握，目前已經有5個帳號全力追查，務必把相關的、可能的危害治安的份子，強力逮捕到案。媒體關切，北捷嫌犯張文的哥哥，在高雄的工作一事，陳其邁說，昨天已經完成查訪，他哥哥的工作地在這邊，但據他的兄長表示，家裡與該名嫌犯，大概已經有5年沒有聯絡，也不清楚他現行居住地、活動狀況，相關資料都已經彙整給台北市警察局跟警政署，市府昨天在第一時間就完成查訪。至於在北捷攻擊事件後，高雄應對的措施上，陳其邁提到，高雄市警察局在第一時間，全面提升維安的勤務，包括提升見警率，尤其在重要的場站，及人潮擁擠的地方，另外，也加強與各交通運輸樞紐場站的聯防，包括台鐵、高鐵跟捷運公司及駐地分局，以相關包括捷運警察、鐵路警察等這些警備的工作，同時，也部署快速打擊部隊，第一時間提供優勢的警力支援。陳其邁提到，如何確保公共安全，讓民眾安心，是市府最重要的責任，也針對近期一些可能的風險因素逐一排除，同時請包括捷運公司、台鐵、高鐵，加強監管密度，務必確保市民安全。