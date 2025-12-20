我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北捷遭丟煙霧彈，刑事局出動防爆車警戒。（圖／記者呂炯昌攝）

台北車站昨晚傳出隨機持刀攻擊案，一名戴著防毒面具的男子在先是在捷運台北車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人，至今（20）日上午造成4死、11傷。蔣萬安今日指示，全台北市加強警力維安，演唱會活動等大型活動設置安檢門，實施安檢。蔣萬安今日上午召集各局處進行跨局處會議，蔣萬安會後受訪表示，剛剛即刻召集1219以及國安應變專案小組會議，他要求警察局、相關單位從即刻起針對台北市，接下來各商圈人潮聚集的地方，戒備全面升級全市升級，包括不只是警力的增加、警察同仁全部武裝，該有的必備裝備全部出動，還有包括警車，以及精良的包括特勤小組等，在各重要的商圈、聚集地都一定要加強戒備。蔣萬安指出，場域的部分，台北車站、中山站、西門商圈、信義商圈等，這些年輕人或人潮聚集地，特別在週六、週日，以及夜間包括各夜店，還有包括花博、MAJI 酒吧、市集全面進行加強臨檢，以及檢警率的提高。蔣萬安說，對於接下來大型的活動，包括路跑、演唱會，也是全面升級戒備，所以包括演唱會有必要，我們也會有包括安檢門等相關措施，以及對於各捷運站人潮出入的包括車站、松山車站、台北車站等，相關的偵測爆裂物等相關的作為都會全面進行，最後也要求包括捷運、警察局，以及捷運公司針對各捷運站，除了加強警力保全，也會進行全線各站點高強度的演練，包括疏散以及這種無差別攻擊強度事件一旦發生的各項演練。蔣萬安表示，對於大型活動，包括跨年，警察局也已經規劃，包括現場會派特勤小組，也就是所謂的霹靂小組警力。另外，也會針對中央申請相關的保安警力，也會有防爆車、偵爆犬，還有相關的場地檢查，以及車阻，全面加強維安以及警戒的升級。媒體詢問維安會加嚴，北捷有可能也會來加放這些安檢門嗎？蔣萬安回應說，捷運公司已經啟動，包括全線增加保全人力，加強巡邏，結合捷運警察，不只是全副武裝，全面配置必要的裝備，來加強巡檢，後續會來研議是否可行，那捷運公司會來做一個完整評估。