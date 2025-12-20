我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安心亞、林予晞等參與的《星廚之戰》戰況進入白熱化。（圖／華視提供）

安心亞血灑錄影現場！急送醫傷勢曝光

▲林予晞（如圖）在《星廚之戰》中直言一路走來從「沒人選的廚助」到現在選擇變多。（圖／華視提供）

鍾欣凌主持的《星廚之戰》戰況進入白熱化！6位明星廚助安心亞、林予晞、胡宇威、姚淳耀、蔡詩芸、白潤音並肩作戰，全力協助6位頂尖名廚，最新一集中，安心亞備料切傷手指，原本想咬牙硬撐，卻因血流不止只好緊急前往醫護站處理，一旁的鍾欣凌立刻上前關心，安心亞沒有被打倒直喊：「好像離廚師的路又更近了一步，滿有成就感的！」本週節目迎來關鍵轉捩點，眾人嚴陣以待，錄影過程竟然突發意外，安心亞備料時不慎切傷手指，原本想咬牙硬撐，卻因血流不止只好緊急前往醫護站處理，回到賽場後，又在刨檸檬皮時，再度刮傷另一隻手，其搭檔Jessica立刻暖心安撫：「沒事，時間還夠。」安心亞則不以為意：「好像離廚師的路又更近了一步，滿有成就感的！」《星廚之戰》本週競賽主題為「風味結合」，每組必須融合兩種截然不同的味覺類型，包括「酸、甜、苦、辣、鹹、鮮」，施捷夫一看到「甜」立刻苦笑求饒：「拜託不要糖，我真的不想再做甜點，這是我最不擅長的！」反觀Will高郁皓則躍躍欲試，直言這樣的題目「夠挑戰、也夠好玩！」林予晞本週再度與主廚鄭淳豪搭檔，希望延續先前「衝就對了」的合作默契，卻也忍不住向Jessica表達歉意，鍾欣凌見狀笑虧：「真的有一種背叛朋友的感覺。」林予晞更在鏡頭前罕見吐露內心壓力，直言一路走來從「沒人選的廚助」到現在選擇變多，更引用電影自嘲自己是「世界上最爛的人！」而分組屢屢卡關的安心亞也有感而發：「有時候心被傷過幾次，就會慢慢麻痺，也就可以放下了。」鍾欣凌聽完立刻補刀：「有沒有覺得一路走來跟感情一樣？」她苦笑點頭：「都很坎坷。」華視主頻每週日晚間8點、每週六晚間8點三立都會台、晚間10點緯來綜合台播出，同日晚間11點於LINE TV、Hami 影劇館+上架更新。