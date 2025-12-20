我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運站昨（19）日傍晚發生隨機砍人事件，嫌犯張文在台北車站、中山商圈丟煙霧彈，還衝向人群隨機砍人，最終墜樓身亡，整起事件造成4死、11傷。對此，國民黨主席鄭麗文今（20）日受訪時砲轟，負責台灣治安的內政部在忙什麼？內政部長似乎整個心思，都放在如何對付陸配，質疑「為什麼從來不把這個（治安）當作是重點施政？一定要發生重大的治安慘案以後，才會醒嗎？」27歲通緝犯張文昨天傍晚在台北捷運台北車站、中山站丟擲煙霧彈與持刀砍人，警消20日凌晨更新傷患名單，送醫者共有7男2女，另有6名民眾受到影響，自行前往醫院就診，死傷累計共4人死亡(含張文)、11人受傷。11名傷者中截至(20日)上午尚有6人留院治療，其中有2人在加護病房觀察中。鄭麗文今天出席「國民黨宜蘭縣黨部黨慶」，稍早受訪時表示，昨天發生這樣子的慘劇，大家都非常震驚，尤其發生地點離他住的地方也沒有很遠，台灣治安還有社會安全網，的確出了非常大的問題，每一次發生類似的慘案時，我們都大聲呼籲，但是回想過去這一段時間，負責台灣治安的內政部在忙什麼？內政部長似乎整個心思，都放在如何對付陸配。鄭麗文痛批，內政部一而再再而三的，不斷祭出各種對陸配的歧視，自己不斷呼籲台灣治安出了很大問題，而負責全國治安的內政部，為什麼從來不把這個當作是重點施政？一定要發生重大的治安慘案以後，才會醒嗎？第二，從蔡英文總統時期，就一直不斷的要推的社會安全網，到今天完全經不起考驗，發生了這種幾乎已經等同於「個人孤狼式」恐攻的危險事件，這是過去幾十年來，我們在台灣善良純樸單純的社會裡，大家很難接受的。鄭麗文認為，如今一而再再而三的發生，他呼籲賴總統，不要心思都不斷的放在政治鬥爭上面，國家社會真的病了，台灣社會需要我們政府真正用心關心，而不是一直不斷的製造政治上面的對立仇恨，當仇恨不斷的蔓延，我們的社會會付出我們難以想像的代價，所以在這裡沉痛的呼籲賴總統，以及主管治安的內政部，必須嚴肅的面對這一個個案。「他背後所吐露出來，我們整個治安跟社會安全網已經嚴重的失靈了！」鄭麗文喊話，請你們趕快回到你們的崗位上，不要再一天到晚只想著鬥爭，台灣社會已經無法再承受這樣的政治亂局了。