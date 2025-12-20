我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 19日晚間北車、中山的攻擊事件，造成多起傷亡，20日一早，不少民眾來南西誠品獻花哀悼，還有人留下空白紙條、麥克筆，讓人致哀。（圖／記者林亞歷攝）

男子張文19日在台北車站及中山商圈隨機攻擊，造成4人死亡、11人受傷，消息震驚社會。今（20）日，有民眾自發前往誠品南西店一樓獻花悼念，現場擺放白玫瑰、百合、金魚草與向日葵花束，多達十多束，並留下紙條寫著「願逝者安息，傷者康復」。記者直擊，陸續有民眾上前獻花、駐足默哀，神情凝重，不少人表達對兇手行徑的憤怒，也流露對逝者的深切不捨，盼社會能早日走出傷痛。