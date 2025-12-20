我是廣告 請繼續往下閱讀

▲男子在北捷台北車站投擲煙霧彈後又跑到中山站隨機攻擊路人，最後造成4死11傷悲劇。（圖／記者張志浩攝）

張文隨機攻擊拿刀、丟煙霧彈！北捷火速2招疏散被讚爆

北捷立刻就打開所有閘門以及能開的逃生門，號召所有站內人員大喊：「不用刷卡！趕快出站。」

▲北捷在張文於台北車站內犯案第一時間，立刻打開所有閘門，配合工作人員大喊「免刷卡快出站」，火速疏散人潮。（圖/Threads）

後來看新聞才知道當時張文正在台北車站內犯案，因此北捷直接略過台北車站停靠。

張文隨機攻擊殺進誠品南西店！員工協助顧客躲倉庫、更衣間

但協助顧客躲進更衣間、倉庫等，自己還不顧危險要讓更多人躲進來，許多被幫助的顧客淚謝直呼：「第一次離死亡這麼靠近。」

讓我們整理心情後再出發，今日12月20日（六）誠品生活南西將暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，再重新迎接大家」。

▲誠品南西店日前發生隨機攻擊案件，不少顧客被櫃哥、櫃姐及員工幫助避難，今（20）日收拾心情停業一天。（圖／記者張志浩攝）

台北捷運19日在台北車站以及中山站發生隨機攻擊事件，最終造成4死11傷的悲劇，其中嫌犯張文在北捷台北車站持刀、丟煙霧彈、汽油彈等，有不少民眾逃離現場後驚魂未定，事後不少乘客大讚北捷應對措施保護很多人，不僅第一時間打開所有閘門、工作人員大聲疾呼：「不用刷卡快出站」，連行駛中的捷運直接不停靠台北車站，引爆乘客熱烈討論。回顧該起事件，隨機傷人案嫌犯張文先在中山區犯下多起縱火案之後，在下午17時25分到台北車站內丟煙霧彈以及汽油彈，並且持刀相當危險，並刺殺一名意圖阻止他行為的57歲余男，導致其身亡；晚間6時39分又轉往人潮眾多的中山站外繼續丟煙霧彈，持刀隨機攻擊路人，最後造成4死11傷的悲劇。由於張文在北車犯案時是在車站內，當時又正值下班時間，人潮非常多，許多民眾逃離現場後依舊驚魂未定，有民眾也出面大讚北捷當時反應，表示在事發一開始，接著有民眾正在搭乘捷運路途中，發現北捷沒有停台北車站直接路過，原本乘客還一頭霧水不懂為何台北車站月台都沒人，臨機應變立刻疏散人群讓不少乘客表示「北捷真的北捷反應很快，馬上派人疏散，開了所有能開的閘門，配合工作人員在旁邊大喊：不用刷卡，趕快出去！」、、「過站不停+1！北捷反應保護了更多人」。然而除了在北捷車站內疏散人潮措施被讚之外，張文殺進誠品南西店隨機攻擊，事後也有許多顧客發文感謝誠品南西店櫃哥櫃姐，透露當時許多誠品員工自己也很害怕，誠品官方也發出聲明表示「我們一起面對了如此艱難的時刻。衷心感謝誠品生活南西全館所有夥伴與同仁，在突發事件發生時，全力配合導引疏散與緊急避難、安撫顧客與讀者，並積極為家長與幼兒、行動不便者等提供幫助，這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量！