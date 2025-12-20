我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北車、捷運中山站隨機傷人事件發生後，邊荷律悲慟發聲。（圖／翻攝自邊荷律IG@yuling34）

深夜難眠吐露心聲 邊荷律沉重發文

提醒外出注意安全 展現暖心關懷

台北車站與捷運中山站日前發生嚴重隨機暴力攻擊事件，造成多人死傷，消息曝光後引發全台高度不安，相關畫面與細節在社群平台快速流傳，也讓不少民眾至今仍心有餘悸，事件發生後，不僅政府單位全面升高公共運輸場域警戒，演藝圈與體育圈人士也陸續發聲，表達哀悼與關切，希望社會能盡快走出陰影。韓籍啦啦隊女神邊荷律更是發聲直言難入眠：「為逝者祈求冥福！」事件延燒之際，旅台發展的韓籍啦啦隊成員邊荷律也透過社群平台發文，坦言自己在得知中山站攻擊事件後，整晚難以入眠，她表示直到現在仍無法平復心情，對於發生在公共空間的暴力行為感到格外沉重，也顯示出這起事件對外籍藝人同樣造成心理衝擊。邊荷律在貼文中提到，儘管自己並沒有特定宗教信仰，仍然在心中反覆祈禱，希望這類悲劇不要再度發生，她直言面對如此殘酷的事件，實在不知道該說些什麼，只能為逝去的生命默默祈求冥福。這段發言也被粉絲解讀為一種最單純、卻最真實的情緒流露。除了哀悼逝者，邊荷律也不忘提醒所有關心她的粉絲與大眾，近期外出時務必要多加留意自身安全，她強調公共場所人潮眾多，任何人都可能成為無辜受害者，希望大家提高警覺、彼此照應，簡短卻誠懇的提醒，讓不少台灣粉絲感受到她對這片土地的在意與關心。邊荷律的貼文曝光後，迅速吸引大量網友留言，不少粉絲向她報平安，也有人感謝她願意替台灣發聲，認為在這樣的時刻，來自外籍藝人的關懷更顯得彌足珍貴，也有網友直言，這起事件再次提醒社會必須正視公共安全與心理健康問題，而一句溫柔的關心，或許正是此刻最需要的力量。