15點40分到18點50分

台北捷運站昨（19）日傍晚發生隨機砍人事件，嫌犯張文在台北車站、中山商圈丟煙霧彈，還衝向人群隨機砍人，最終墜樓身亡，整起事件造成4死、11傷。警政署長張榮興今（20）日還原張文犯案時間線，從19日一連串犯罪行為，先到北市林森北路、長安東路縱火，再到租屋處縱火，之後就到北捷M8進入M7連通道丟煙霧彈、砍人，回到旅館後，再到中山誠品南西店丟煙霧彈、砍人，直到被7位員警在後追捕後墜樓。內政部警政署今天上午舉行「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告，包含總統賴清德、台北市長蔣萬安、行政院長卓榮泰、國家安全會議秘書長吳釗燮、國家安全局局長蔡明彥、行政院秘書長張惇涵、內政部長劉世芳、法務部長鄭銘謙、交通部長陳世凱、衛生福利部長石崇良、警政署長張榮興、台北地方檢察署檢察長王俊力等出席。張榮興說明，這個案件從19日15點40分到18點50分一連串犯罪行為，15點40分到15點54分嫌犯到北市林森北路、長安東路縱火，造成汽機車毀損，16點5分到16點55分到租屋處縱火，16點59分到17點30分從北捷M8進入M7連通道，在17點23分丟擲煙霧彈並持刀攻擊余姓民眾致死，4分鐘後中正第一分局到現場封鎖並追捕嫌犯。張榮興續指，17點32分到18點38分嫌犯從中山地下街返回大同區旅館後，再步行到中山誠品南西店，18點38分嫌犯釋放煙霧彈並持刀攻擊蕭姓民眾致死，18點40分現場交通管制警力就呼叫線上警力封鎖現場、追捕嫌犯，18點41分至18點50分進入誠品，在4樓持刀攻擊王姓民眾致死，18點50分嫌犯在誠品南側五樓墜樓死亡，從北捷到誠品，嫌犯隨機攻擊事件造成4人死亡，包含嫌犯一人，還有11人受傷。張榮興表示，警方第一時間封鎖管制，由轄區中正及中山分局實施管制、疏散、封鎖、情勢管制及搶救傷患，並快速反應跟通報，成立先啟應變處理小組，第一時間派遣機動保安警力支援，為釐清事實真相擴大調閱監視器，釐清案情發生經過、確認嫌犯身分，並報請台北地檢署指揮偵辦。張榮興指出，北捷M區連通道現場遺留生存遊戲17顆煙霧彈、2顆未擊發，汽油瓶15瓶，還有戰術背心、防毒面具跟刀劍，中正第一分局在事發前16點50分接獲有火災報案，發現縱火痕跡，現場有刀劍4把、已燒毀筆電1台、汽油桶5個，沒有發現手機，警方處理火警時，北捷就發生襲擊，警方也第一時間趕往。張榮興說明，嫌犯進入誠品南西館步行到頂樓，中山分局18點41分聽到民眾呼救，立即入館追擊並通知線上警力圍捕，嫌犯步行到頂樓時，有7位員警在後追捕。張榮興說明，對於嫌犯大同區旅館部分，警方搜索後發現汽油彈23瓶、2台已上鎖平板電腦、刀具、雨具、帽子，但也沒有手機，案件發生後第一時間立即處置，除台北市機動警力到達現場，也調派保一維安特勤支援，請全國各警察機關加強公共場域安全戒護，中間到現在為止，使用警力有2388人。