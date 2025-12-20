我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站、捷運中山站19日傳出隨機持刀攻擊案，一名戴著防毒面具的男子在車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人。而兩處地點皆處於人流眾多的熱鬧區域，不少民眾當場目睹。衛福部提醒民眾，隨時留意自身心理變化，全面啟動一年每人3次免費心理諮商，期限到明年底。北捷隨機攻擊案總計4死、多人受傷。也因為兩處地點皆處於人流眾多的熱鬧區域，且時間正在週五下班後，不少民眾當場目睹，也因為網路訊息流竄迅速，許多民眾都看到影片。衛福部心健司司長陳柏熹表示，突發且具暴力性的公共事件，可能引發民眾緊張、不安、恐慌或反覆回想等壓力反應，均屬常見心理反應，建議掌握「安靜能繫望」5字訣。尋找讓自己身心安全的環境，並善用衛生福利部的「安心」資源。透過深呼吸、伸展等方式穩定情緒，避免重複觀看或轉發緊張事件資訊造成心理刺激。維持日常作息與生活節奏，安排可掌控的小任務，重拾自信與效能感。與親友保持聯繫，互相聆聽、分享感受，也幫助緩和彼此的壓力。可接觸溫暖、關懷的訊息，對於未來抱持希望，面對變動也保持彈性，並設定可達成的短期目標，正向肯定未來方向。陳柏熹說，第一時間台北市社區心理衛生中心已馬上針對受傷民眾、家屬進行關懷，而且全面啟動心理諮商，每個人3次，以一年為限，至明年底，若主觀陳述有受到隨機殺人案影響，會從寬認定。陳柏熹表示，已經跟縣市溝通相關預算。114年12月19日台北捷運殺傷事件目睹或受傷民眾提供三次免費心理諮商不限年齡，求助只要註明是因本案目睹或其他情況即可1.官網查詢2.預約：逕洽合作機構預約3.準備：準備身分說明文件4.諮商：接受諮商服務