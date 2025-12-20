我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北市19日發生隨機砍人事件，兇嫌張文在北車及誠品南西持刀行兇，之後墜樓身亡，總計造成4死11傷，其正面照曝光，斯文外型與冷血犯行形成強烈對比。（圖／翻攝畫面）

台北市昨（19）日發生隨機砍人事件，27歲的兇嫌張文先在台北車站引爆煙霧彈製造混亂，隨後轉往中山站誠品南西店持刀攻擊民眾，張文犯後墜樓身亡，本次事件共計造成4人死亡、11人受傷的重大傷亡，兇嫌張文的相關身分與背景陸續曝光。張文的正面照片也隨之流出，可見他外型斯文，配戴黑框眼鏡，面對鏡頭露出淡淡微笑，神情平靜，與其犯下的冷血攻擊行為形成強烈反差，令人難以聯想的是，與這起震驚社會的隨機攻擊案有所關聯。案件發生後，引發社會高度關注與震撼，相關單位持續釐清案情動機與細節，盼能防堵類似悲劇再度發生。