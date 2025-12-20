我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站昨晚傳出隨機持刀攻擊案，一名戴著防毒面具的男子在先是在捷運台北車站內丟擲煙霧彈，接著手持長刀跑至捷運中山站附近隨機砍人，造成4死、11傷。針對網路傳出「兇嫌不只一人」、「犯嫌張文僅有單名，恐為中國人」等，引發社會恐慌與論戰。對此，台北市長蔣萬安今（20）日駁斥「張文是中國籍」，更呼籲別再流傳不實訊息。蔣萬安今日上午召集各局處進行跨局處會議，並於會後受訪。媒體詢問網傳包括嫌犯張文身份好像是中國籍，是否擔心之後變成政治操作？蔣萬安表示，警察局向他回報「不是」，所以相關案情，警察局也正在對外說明清楚的記者會，很多訊息統一由警察局來針對案情向大家說明。蔣萬安呼籲，「不實的訊息我們希望不要再持續的流傳。」針對外界質疑北市警方辦案不積極，蔣萬安回應表示，警方正召開記者會，會對案情部分做清楚說明。至於是否為恐怖攻擊？蔣萬安回應說，根據各項資訊，目前認為是「計畫的攻擊事件」，案情方面警方會有統一說明，中央、地方一定共同合作，確保民眾與城市的安全。