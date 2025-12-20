我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德、卓榮泰、蔣萬安聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。（圖／記者朱永強攝，2025.12.20）

27歲男子張文昨天在台北捷運台北車站及中山站附近丟擲煙霧彈、持刀砍人，包含犯嫌在內已4人死亡。總統賴清德今（20）日聽取專案報告後表示，他將指示3大面向，包含醫療照顧、強化成立專案小組功能、建立制度等，盼大家共同朝此方向，一起來精進；他強調，一定要讓快速部隊發揮功能，同時也要考量反恐的警力的作為、制度化地建立。賴清德、行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安上午赴警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。賴清德致詞時表示，這一起駭人有計劃的暴力攻擊事件，已經造成3位民眾，加上歹徒共4人死亡，也造成11名民眾輕重傷，他早上跟卓榮泰分別前往醫院探視住院中的6位病人，除了感謝各大醫院在第一時間，竭盡所能提供民眾最好的醫療之外，也特別向在這一場事件中不幸身亡的民眾，表達哀悼、慰問家屬，同時也對在過程中，奮勇阻止兇手傷害民眾或是現場救助受傷民眾的朋友，表達敬意跟感謝。賴清德提到，這起事件震驚台灣社會，造成相當嚴重的傷亡，所以他早上特別來警政署，聽取整個事件的調查結果及應有的處置作為，聽聞簡報後，能看得出來，警政署的警力跟台北市政府警察局的警力，在第一時間都做出應有的作為。賴清德說，要感謝卓榮泰在昨晚第一時間就前往北車、了解整個情況，也指揮相關部會成立專案小組，他也肯定蔣萬安市長籌組緊急安全小組，在這一個重大時刻，他非常希望中央、地方攜手合作，不分黨派，共同應對這一個重大事件，不僅僅要把這個重大事件的衝擊降到最低，也希望能檢討改進，建立一套制度，不管是避免，或者是當事件發生時，能快速因應，保護民眾的安全。賴清德也說，他有以下幾點指示，希望大家共同朝此方向，一起來精進，第一，在醫療照顧方面，各大醫院除了及時提供醫療服務以外，後續的長時間的健康照護跟心理輔導，應要有計劃性的推動，中央政府跟地方政府應該共同合作，讓這個事情能夠妥善的推動。第二，強化成立專案小組的功能。賴清德說，台高檢已指揮相關單位成立專案小組，希望專案小組，應全面深入、擴大對這個案件的調查，對兇手的背景、犯案的動機、有沒有幫兇、有沒有受人指使、他的金錢來源到底來自何處？不要因為第一時間沒有查到線索，就輕易放過，一定要持續追查，務必把真相公布給台灣社會，讓民眾能夠清楚了解一切的情況。第三面向，應該以這個案件為鑑，建立制度，賴清德說，卓榮泰、蔣萬安、交通部部長陳世凱都有提起，包括機場、車站、捷運等人流多的地方，或是重要的活動，都會加強佈置警力，「這個很好」，政府仍要持續檢討精進擴大，且建立制度，「我們一定要讓快速部隊發揮功能，同時也要考量反恐的警力的作為、制度化地建立」。賴清德說，不管該案最後調查的結果如何，但這種有計劃性的先從網路購買煙霧彈，個人有能力製作汽油彈，而且為數不少，最後甚至跳樓自殺，都應該要更謹慎、更積極地來建立一套制度。賴清德強調，內政部長劉世芳、警政署長張榮興，要跟各縣市警察局強化快速打擊部隊的功能，一旦接獲電話、接獲訊息，快速部隊一定要全速趕到，要有能力制止這種攻擊行為，且政府要提升到，不單純是治安的快速打擊部隊，要把它往反恐的警力的佈置訓練，才有辦法保護台灣社會安定跟台灣民眾的安全。最後，賴清德說，對於不幸在這次事件中失去寶貴生命的民眾、英勇抵抗歹徒避免傷害進一步擴大的民眾，或是受傷民眾的撫卹、補償、獎勵，甚至後事料理的協助，政府都應該要好好來協助民眾、幫助民眾。