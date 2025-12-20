我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歐陽靖是鄭捷案的目擊者。（圖／翻攝自Threads@imginoy）

台北昨（19）晚發生無差別殺人事件，兇手張文先是在台北車站M7出口放煙霧彈，再到中山站持刀亂砍，造成傷亡。譚艾珍的女兒歐陽靖在Threads上發文，原來她是11年前鄭捷事件的目擊者，親眼看到江子翠月台被血染，宛如地獄，「11年過去了，直到現在，我還是沒辦法完全放鬆在任何一座城市搭乘大眾運輸工具。」歐陽靖在Threads上發文，「我是當年鄭捷事件的目擊者，親眼看到兇手與地獄般染紅的江子翠月台，感謝在月台對他丟垃圾桶的人救了大家。」她也提到，11年過去了，到目前為止還是無法放鬆地搭大眾運輸工具，在人潮多的地方也會提高警覺。歐陽靖也將這段經歷文字紀錄在臉書上，引來不少網友留言，「讓我想起小燈泡事件發生當下，我與魔鬼的距離」、「必須從江子翠下車的me也是曾看過血濺的月台」、「真的有同感！我是當年在那台車上不同車廂的人，真的根本不敢低頭滑手機」。歐陽靖也回應網友，想起當時看到一堆身上沾著血的人跑來跑去，其中一個小姐還對著她說「那不是我的血」，她也提到，「這次兇手跟當年鄭捷一樣都是有備而來，演練過的。 接下來很多年，大家在人潮眾多的場所也會比較警覺。」