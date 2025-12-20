我是廣告 請繼續往下閱讀

旅美台灣好手鄭宗哲的大聯盟之路遭遇重大考驗！匹茲堡海盜為了騰出空間給透過交易換來的強力二壘手洛爾（Brandon Lowe），於今（20）日正式宣布調整陣容，將鄭宗哲與外野手盧西亞諾（Marco Luciano）放進指定讓渡（DFA）名單。對此，長期關注海盜隊的美國媒體《Rum Bunter》撰文指出，相比於盧西亞諾，鄭宗哲的離開更令匹茲堡球迷感到不捨，但也點出了他無法留下的殘酷現實。海盜隊近期積極補強，在一筆涉及三方的大型交易中，成功網羅了洛爾、投手蒙哥馬利（Mason Montgomery）以及外野手曼古姆（Jake Mangum）。然而，隨著新戰力入列，球團必須解決40人名單爆滿的問題。經過評估，球團決定割捨兩位年輕球員。《Rum Bunter》分析指出，盧西亞諾被DFA並不意外，他兩週前才剛被撿回，在隊上幾乎還沒穿熱球衣，且雖然有長打潛力，卻始終無法兌現為實績，對海盜來說僅是一次低風險的嘗試。不過，鄭宗哲的情況截然不同。自2019年與海盜簽約以來，他從小聯盟一路爬升，更曾被評選為球團農場前10大潛力新秀。他在2025年賽季終於圓夢，登上了大聯盟舞台，可惜在短暫的機會中，7個打數沒有擊出任何安打，隨即被下放回3A磨練。美媒分析，鄭宗哲的優勢在於穩定的防守，無論是鎮守游擊、二壘還是三壘都游刃有餘，但致命傷在於「打擊未能在大聯盟發揮」。從小聯盟的數據來看，他屬於高擊球率但缺乏破壞力的打者，這種類型的球員在進攻端的容錯率極低。而海盜隊近年致力於提升打線的長打火力，僅有防守機能、缺乏進攻上限的工具人，自然成為了被取代的首選。雖然鄭宗哲遭到割捨令人遺憾，但專欄作家也提到，這其實是海盜隊體質變強的證明。若是在兩年前，像鄭宗哲或盧西亞諾這樣的邊緣球員，可能會因為球隊深度不足而被保留在名單內。但如今，海盜的40人名單變得寸土寸金，球團開始以「即戰力需求」與「隊形適配性」作為留人標準，而非單純看重過往的新秀光環。未來幾天將是關鍵，鄭宗哲可能會被交易、釋出，或者若通過讓渡程序，則有機會續留小聯盟，以守備型內野手的身分等待下一次重返大聯盟的契機。