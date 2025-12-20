我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北捷因發生隨機傷人案，捷運中山站出動特勤隊巡邏。(圖/記者葉政勳攝)

遇到隨機攻擊或危險時，民眾應謹記「逃、躲、打」三大原則：

帶著小孩抓緊「手腕」快逃

1.建立「安全直覺」：相信第六感

2.練習「緊急牽手法」：抓緊手腕而非手掌

3.準備「隨身盾牌」：背包背在胸前

▲黑熊學院提醒，遇到突襲攻擊，應確保自己與攻擊者距離越遠越好。（圖／攝影葉政勳）

北捷台北車站、中山站昨19日晚間發生隨機攻擊案件，27歲張文持煙霧彈、長刀，隨機砍殺，根據衛福部統計，造成4死包含張文本人以及11傷的慘案。黑熊學院提醒，應確保自己與攻擊者距離越遠越好，但如果行有餘力，「哨子」是為了讓周圍的人一起提高警覺，提醒更多人立刻離開現場。很多時候民眾無法即時反應，是因為根本沒意識到「有狀況。」而使用防身噴劑則是自我保護的最後一步，若退無可退時至少不必再尋找防身工具。逃：這是首要選擇。離攻擊者越遠越好，保持安靜並低調地離開現場。躲：若無法逃離，應躲進攻擊者看不到、進不去的地方，確保自身隱蔽。打：反擊是為了平安離開，絕對不是為了跟歹徒拚個你死我活。若必須反擊，應盡你與周遭人的能力所及範圍，給予具侵略性的反擊，爭取逃生機會。如果剛好身邊有小孩，兒童內分泌陳奕成醫師，第一時間「丟下包包、抱起孩子」，往反方向全力撤離。如果跑不掉時，立刻進入有鎖的房間，並「保持安靜、手機靜音」。要是若被迫對峙，推倒桌椅、用後背包或嬰兒車當作盾牌「阻隔傷害」。同時在戶外要養成警戒的好習慣：在公共場所如果感覺某個人神情、動作怪異，建議直接帶著孩子移到下一個車廂、換一條路走，或直接進商店。避開潛在威脅，事前留意比事後反應更保險。平時帶孩子出門，可以練習抓孩子「手腕」的習慣。因為孩子手掌小且容易出汗，危急驚嚇時容易滑脫；抓住手腕的話能確保在推擠或奔跑時，孩子能牢牢跟在身邊。在人潮擁擠或感覺不安的環境，可以嘗試將後背包往前背。這不僅方便我們拿取育兒用品，更在萬一發生衝撞或攻擊時，充當多了一層厚實的緩衝墊。資料來源：