27歲男子張文昨天在台北捷運台北車站及中山站附近丟擲煙霧彈、持刀砍人，包含犯嫌在內已4人死亡。行政院長卓榮泰今（20）日聽取報告後表示，目前仍有3點要清查、檢討，並提到在中山站確實看到「見警率」，但在雙連站卻未看到應有的警力配置，因此除了「見警率」之外，還要看到「平均率」。總統賴清德、卓榮泰、台北市長蔣萬安上午赴警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。卓榮泰表示，昨天這一夜，大家心情都非常的沉重，這件蓄意、隨機的襲擊事件，在國人的眼前發生，「我們的責任都非常重大」。卓榮泰回顧，昨天傍晚5時23分事件發生後，他們都還在行政院，就聽見救護車呼嘯而過，且數量相當的多，他10分鐘之內了解事件，隨時在院內待命、動員，而在第一個鐘頭內，警政署就掌握嫌犯的特徵，一直到晚間6時40分，他還在現場跟媒體朋友說明時，就發生在南西店、中山站第二次的事件，「蠻可惜的，張嫌墜樓而亡，沒有辦法從他身上得到、查獲到具體的動機」，但他昨天就指示警政署，無論如何要把犯罪動機、其身分背景，以及嫌犯準備犯案的過程，在最短的時間內清查清楚，並向所有受害的家屬、國人做清楚的說明。此外，卓榮泰提到，他特別請求全國的員警同仁，加強所有鐵公路、捷運、航空站、重要人潮聚集地方的戒備，「這必須要讓國人感到心安」。卓榮泰指出，目前還有幾件事必須的清查。第一，昨天下午從3時40分開始，嫌犯在林森北路、長安東路焚燒機車，應該會有所掌握，第一時間到底如何處置？「這個部分，警政署正在釐清中」。卓榮泰續指，第二點，所有的錄影帶的影像，要全數把它連接、連貫起來，這當中要找出能在更快時間內，做出遏止的處置，而這部分，要請台北市警察局跟警政署通力合作。卓榮泰說，第三件要檢討的是，從昨天開始各個重要地、路口、車站已經看到很多的警察，讓民眾安心，他從昨天到台大醫院，及剛剛經過三總、松山醫院以及馬偕醫院後，他特別從雙連站走到中山站，在中山站確實看見保一的同仁及數量，「我們看到了見警率，但我特別請警政署跟台北市警察局，嚴密的策劃，還要看到平均率，不能太多人集中在某一個地方」，因為從雙連站走過來，沒有看到應有的警力配置，中山站卻有比較多的數量，希望大家能重新規劃。卓榮泰指出，在報告裡面已經寫得相當清楚，犯罪的煙霧彈來源、汽油彈的製作，警政署都掌握現場狀況，另外還有必須清查的，就是嫌犯在丟擲汽油彈、煙霧彈時，旁邊有幾位民眾快跑或是緊隨而過，他們是否有其他理解，讓警方更了解案情。此外，卓榮泰也提到，英勇阻攔嫌犯的呂先生因捨身來阻止犯嫌，不幸因此而身亡，而北捷公司也有同仁為了保護機房，奮不顧身的英雄行為，中央、地方各個單位，事後要對這些捨身負責的英勇，要予以必要的作為，表達政府的感謝，表達人民的尊敬。