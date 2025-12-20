我是廣告 請繼續往下閱讀

▲田舞陽怒批北捷隨機殺人案太誇張。（圖／田舞陽IG@tienuyan）

台北車站、中山站在昨（19）日晚間發生丟煙霧彈以及隨機殺人案，至今包含27歲張姓嫌犯，已有4人傷重不治身亡，造成民眾人心惶惶。而住在台灣18年的台灣巴西混血男星田舞陽，也在昨日於IG提到該事件，怒批太誇張，還透露老婆傳訊息跟他說聽到很多救護車聲音時，原以為是一般車禍或火災，直到看到新聞才得知，讓他完全不敢相信悲痛喊：「這無法跟台灣日常生活連接在一起」。田舞陽在IG發出影片提到隨機殺人事件，他透露事發當天，老婆傳訊息跟他說在路上聽到很多救護車聲音，感到很害怕，田舞陽原以為是一般車禍或火災，就安慰老婆不用太緊張，沒想到看到新聞才得知發生這麼可怕的事件，讓他連續直呼太誇張，「那是什麼畫面？那個人規劃好把東西從背包丟出來，然後就開始拿刀攻擊別人，那種畫面無法跟台灣日常生活連接在一起」。田舞陽接著透露自己在巴西長大，常常會發生類似這種事情，甚至多到已經麻痺，「只要不是發生在自己身上，就是會發生在朋友們、家人們身上之類的，幾乎每個月都會聽到一些消息」，他表示在巴西可能會是因為毒品、黑幫打架、貧窮有關，「但我看影片畫面，那個人好像是規劃好的，無法了解他的出發點跟理由」。田舞陽在最後嘆：「今天真的是很難過的一天、很悲傷的一天。願家屬保重、大家平安」。除此之外，他也在貼文中寫下：「悲傷的一天，希望受害者的親朋好友，都能得到慰藉及正義」。而不只田舞陽，許多藝人、網紅也紛紛出面提到該事件，YouTuber千千也關注到此事，透過社群Threads發文，表示自己下午還經過附近，目前僅希望傷患能早日康復，並呼籲眾人在外行動不要滑手機、注意周遭。