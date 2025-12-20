我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北捷運台北車站及中山站、誠品南西店外昨（19）日晚間發生無差別隨機砍人攻擊事件，包含嫌犯張文在內已造成4人死亡，畫面也傳到國際上。（圖／記者葉政勳攝）

昨（19）日傍晚台北捷運台北車站與中山站周邊發生攻擊事件，兇嫌張文先是投擲煙霧彈，還拿刀傷人一路闖進誠品南西店，但他在路上一度周邊無人敢接近，一群人在誠品門口也沒有驚惶，而是他持刀衝來才尖叫逃竄。新聞畫面被演出《玩命關頭》系列的黑人男星泰瑞斯吉布森轉發在自己的社群網站上，老外網友看了不可思議，一直問：「大家就這樣站著看他，沒有人趕快逃？」台灣民眾碰到意外時夠不夠有應變能力，從昨晚也成了熱烈討論話題。事實上，國網友留言回應中很多人提到：「大家怎麼不一開始就趕快逃，還有一堆人似乎是站著在看會發生什麼事？」中山站外的攻擊畫面讓他們好奇台灣人的警覺性，更有人稱希望是AI影片，不是真的。對於老外的質疑，有台灣網友回應，因為台灣過去向來絕少發生這種事情，才會讓大多數民眾不知道此時如何應變，要是像在歐美，常有機會碰到這種攻擊事件，大家就會很有經驗，知道當下要怎麼行動。有外國網友留言問道：「怎麼沒人開車把他撞倒？」更有巴西網友表示：「在我們那邊的話，他早就被車輾過去了！」還有人懷疑是不是大家都在等著有誰會去制止，都在等旁人行動。也有網友認為逮捕罪犯是警方的工作，有問題的是犯人，怎麼在檢討受害者？總結老外網友的意見，最大的疑問是，為什麼在附近的民眾不趕快逃，或是緊急應變，還讓張文在路上能夠整裝、拿起刀衝向誠品南西店？之後他進入誠品南西店，7位員警跟在後方追捕，他則從頂樓墜下，包括他在內共有4人死亡、11人受傷，截至今（20）日上午尚有6人留院治療，其中2人仍在加護病房觀察中。