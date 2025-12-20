我是廣告 請繼續往下閱讀

▲納豆開心是女兒，激動到淚目。（圖／翻攝自納豆IG@nadow0107）

氣球升空瞬間揭曉 答案出爐全場沸騰

▲納豆對於即將到來的「小公主」十分期待。（圖／翻攝自納豆IG@nadow0107）

依依甜笑陪伴 好友齊聚見證幸福

藝人納豆（林郁智）與妻子依依去年底完成結婚登記，今年12月初對外公開懷孕喜訊，證實依依已懷胎超過3個月，預計明年6月迎接新生命到來，昨（19）日晚間夫妻倆透過直播舉辦性別揭曉派對，邀請親友一同見證重要時刻，隨著氣球顏色即將公布，納豆看到「粉紅色氣球」瞬間高興到情緒滿溢，開心迎接小公主到了！納豆與依依直播期間，當象徵性別的氣球被戳破、粉紅色紙花灑落的瞬間，現場立刻響起歡呼聲，正式揭曉寶寶性別為女生，粉紅色畫面佔滿鏡頭，也宣告夫妻倆即將迎來「小公主」，直播聊天室瞬間被祝賀留言洗版，不少網友直呼畫面太有儀式感，也有人笑稱這一刻「比偶像劇還甜」，為這對新人夫妻留下難忘回憶。得知即將成為女兒爸爸，納豆一時情緒潰堤，張大嘴巴又叫又笑，下一秒卻忍不住紅了眼眶，甚至當場落淚，反應真實又毫不掩飾，他又驚又喜的模樣讓現場親友笑聲不斷，也讓網友看見他私下柔軟的一面，事後納豆轉發相關畫面，立刻遭好友虧說「女兒奴已經上線」，不少圈內人也留言祝賀，氣氛溫馨。一旁的依依看著納豆老公又哭又笑，忍不住掩面大笑，眼神中滿是感動。性別派對當晚，多位親友到場陪伴，依依也在社群限時動態分享合照，眾人圍繞在夫妻倆身邊，有人比愛心、有人體貼地拿著粉紅氣球，畫面充滿祝福與喜氣。依依事後感性寫下「愛愛愛愛愛愛愛愛你們」，感謝身邊親友一路相伴，讓這個重要時刻更加完整。從登記結婚、公開懷孕，到如今正式揭曉寶寶性別，納豆與依依的人生正快速邁入下一個階段，這場性別派對不只是宣布孩子性別，更象徵2人正式準備好迎接「父母」這個全新身分。