夜幕降臨燈海成形 應援棒畫出高雄夜空

煙火齊發成最終高潮 2 分鐘逼哭大票ONCE

韓國超人氣女團TWICE出道滿10週年，上月底首度來台於高雄世運主場館連續2天舉辦大型演唱會，2場門票全數完售，吸引超過11萬名粉絲朝聖，雖然演唱會已落幕，但官方8日突然在官方YouTube頻道釋出一支長達2分17秒的高雄世運空拍紀錄影片，毫無預警地重現那2晚的震撼場面，寵翻台灣ONCE（粉絲名）的行為，讓不少人都十分感動。影片一開始，鏡頭自高空俯瞰高雄世運主場館外圍，大批粉絲頂著陽光排隊進場，畫面隨著時間推進，空蕩的觀眾席逐漸被人潮填滿，完整記錄「從零到滿場」的過程。透過空拍視角，可以清楚看見場館結構與人流動線，數萬名觀眾整齊就位的畫面極具視覺衝擊，也再次證明TWICE在台灣甚至全球市場的驚人號召力。當天色轉暗，影片進入最讓粉絲屏息的段落，鏡頭拉高後可以看到由上萬支應援棒所組成的巨大燈海，隨著歌曲節奏不斷變換色彩，宛如在世運主場館上方鋪展出一片流動星海。舞台上子瑜與成員們的身影與巨型LED螢幕相互呼應，從空中俯瞰更顯整體舞台設計的精密與層次感，也讓許多未能到場的海外粉絲，第一次以如此完整的角度感受高雄場的規模。影片尾聲，空拍機捕捉到演唱會結束前施放的壓軸煙火，數十發煙火在高雄夜空中同時炸裂，金色光芒與地面燈海交織成震撼畫面，空拍鏡頭穿梭於煙火與觀眾之間，視角極具臨場感，不少ONCE直言「看到這一幕直接哭出來」，影片上線短短時間內便突破27萬觀看次數，留言區湧入大量粉絲分享感動心情，形容這支影片像是「官方替高雄場留下的紀念禮物」。對許多粉絲而言，這支空拍影片不只是紀錄，更像是一種補完與致敬，能在TWICE官方頻道中看到完整的高雄世運空拍畫面，對台灣ONCE與子瑜來說意義非凡，也讓高雄場被正式寫入TWICE世界巡演的重要篇章。