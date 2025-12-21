我是廣告 請繼續往下閱讀

▲裴琳很有生意頭腦，和擺攤認識的朋友們一起異業聯盟，推出套餐，讓顧客有更多選擇。（圖／裴琳經紀人提供）

▲裴琳（如圖）擺攤很勤快，幾乎每天擺。她表示，現在首要任務是把自己養胖。（圖／記者李欣恬攝影）

▲裴琳（中）的雞蛋攤上很有巧思，放了她少女時期出道時的團體KISS照片。（圖／記者李欣恬攝影）

42歲女星裴琳（蔡裴琳）近年淡出演藝圈，轉戰餐飲業賣起雞蛋糕。日前她因骨裂動手術，術後體重一度直線下降至36公斤，讓粉絲相當心疼。她邊休養邊繼續她的擺攤人生，裴琳說，醫生說她的骨頭復原狀態良好，目前最大的任務就是要把自己養胖，演藝工作她採隨緣態度。現在她樂於當一名遊牧老闆，幾乎天天擺攤，還聯合擺攤認識的朋友，同組「鮮虎卷天下」，3家攤販一起合組套餐，鹹甜小吃一起帶，客戶有更多選擇。裴琳的雞蛋糕攤位主打客製化的老虎造型，模樣討喜，深受小朋友喜愛。最近她還跟專業人士請益，學了新配方，做出表面光滑、內裡口感鬆軟的雞蛋糕。未來還可開放宅配，讓顧客買回家自己加熱，有新商機。對於未來是否有開設實體店面的計畫？裴琳表示，目前採取穩扎穩打策略，暫時不被高昂租金綁住。因此她現在傾向遊牧式的靈活經營，將成本優先投入在昂貴的設備與食材品質。她表示，光是兩台專業雞蛋糕機台成本，加上一度遇到送修，就已花了近9萬元。擺攤得看天吃飯，有時遇大雨生意慘澹，有時熱到中暑，但她很享受這種機動性高的經營模式。最近經常有寒流和下雨，裴琳表示，對她的現在的身體來說，是一大考驗。不過她幽默地說，保暖也要穿得好看，採訪當日她正好戴上可愛的動物造型毛帽擋風，「我寧願冷死也不要熱死，因為冷至少可以穿得很漂亮，熱到脫妝很狼狽。」她分享某次擺攤，天氣冷到場地主人都不忍心，主動拿毛毯給她蓋。雖然辛苦，但粉絲的溫暖讓她動力滿滿，甚至有粉絲專程帶著乖乖、暖暖包、熱飲來探班，令她感到窩心。在競爭激烈的流動攤販圈，裴琳不單打獨鬥，很有生意頭腦的她，和別的攤販一起異業結盟。她與賣烤小卷的老闆以及賣蛤蜊的攤友組成「美食聯盟」，常一起出動擺攤。她笑稱這個組合有吃有喝，品項互不衝突又能互相拉抬生意，「我們就把自己當作一個組合，互相幫忙。」戰友們在生意上互助、互相支援和鼓勵。團進團出，已很有默契，讓她在創業路上不孤單。