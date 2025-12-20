台北捷運台北車站和中山商圈昨（19）日晚間遭到煙霧彈攻擊，包括行兇的嫌犯張文共造成4人死亡。其中，57歲余姓男子試圖阻止兇嫌張文，遭刺成重傷，送醫後不治身亡。對此，臉書粉專「Emmy追劇時間」胡采蘋發文，點名在第一時間挺身而出的基層人員，直言「危機時刻，才知道誰是真正的英雄」。
Emmy追劇時間指出，事發初期北捷台北車站內，余姓男子與捷運局劉姓員工第一時間上前試圖阻止歹徒丟擲煙霧彈，不料余姓男子遭歹徒持刀砍傷，經送醫後仍宣告不治，殉職犧牲。
此外，歹徒轉往南京商圈百貨公司後，現場保全人員同樣為了保護顧客安全上前制止，卻遭歹徒刺傷胸部。Emmy追劇時間回憶當時畫面表示，看見警方將傷者架出時，該名保全人員看起來僅約20歲出頭，令人鼻酸。
Emmy追劇時間表示，人都是害怕危險的，但是他們沒有忘記自己的職責，忠於職守，保護大眾，平常也許人人看起來一樣，但是危機時刻才知道他們是真英雄。
最後她也喊話，希望能厚待殉職者，酬謝嘉獎傷者，我們的社會不能虧待英雄。
最後她也提醒，大家可以先下載好「110視訊報案」app，填好自己和緊急聯絡人的資料，允許app開啟各項功能，以防萬一，可以視訊或語音報案，警方也能透過手機定位找到現場。
