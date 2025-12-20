北車捷運站及中山站昨（19）日晚間發生嫌犯張文隨機攻擊事件，引發社會震撼，當時位在危險地帶內的星巴克、麥當勞第一時間就拉下鐵門，保護店內的客人及路人。曾擔任警察的資深球評石明謹表示，星巴克與麥當勞立刻拉下鐵門，成功阻隔危險，是面對危險非常好的範例，值得一般店家借鏡；但捷運與百貨公司則應採取相反策略，迅速開放安全門疏散人潮，避免踩踏風險。
張文隨機攻擊「星巴克、麥當勞火速拉鐵門」！石明謹：非常好的範例
27歲男子張文19日接連在北捷台北車站地下通道、中山商圈及誠品南西一帶犯案，過程中丟擲煙霧彈並持刀攻擊路人，造成4人不幸身亡。事件發生當下，有網友注意到，台北車站周邊的星巴克在煙霧出現後，迅速拉下鐵捲門，阻止嫌犯進入店內。另外也有民眾分享，誠品南西店的麥當勞也在第一時間關門，讓近10名顧客躲進櫃台後方避難，成功降低風險，是關鍵時刻的自保作為。
對此，曾擔任警察的石明謹在臉書發文分析，星巴克與麥當勞第一時間就把鐵門拉下，是面對危險非常好的範例，店家很可能事先設計好緊急應變流程，才能在混亂中立刻執行。他認為，一般街邊商家也應該要學習，在面對突發危機時，首要原則就是先關閉出入口，阻隔威脅，再依情況決定後續處置。
各地加強警力維持治安！石明謹：勤務調動一定要注意均衡
不過，石明謹也強調，大型公共空間的應對方式不能一概而論。像捷運系統或百貨公司，若發生重大事件，反而應該全面開啟閘門與安全門，並停止電扶梯運轉，讓人潮能快速分散，降低逃生過程中發生踩踏的可能性。
針對事後大量警力進駐各捷運站與重要據點，石明謹也直言，短期內加強巡守確實能穩定民心，但必須思考警力來源問題。台灣警力長期不足，許多派出所人力本就吃緊，若過度集中部署，恐怕讓其他區域出現治安空窗，反而被不法分子利用。
石明謹指出，短期調度警力時必須維持平衡，避免「一處站滿、他處真空」的狀況，「有些地方派十多名員警在門口站一排，感覺是儀樂隊而不是警察」；長期而言，警力不足與過多非必要勤務，都是制度層面需檢討與改革的課題。
資料來源：石明謹臉書
